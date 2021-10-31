Пиневич: первую дозу вакцины против COVID-19 в Беларуси получили около 2,9 млн человек

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первую дозу вакцины против COVID-19 в Беларуси получили около 2,9 млн человек. Об этом сказал министр здравоохранения Дмитрий Пиневич в интервью программе "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

Дмитрий Пиневич подчеркнул, что цифры по количеству вакцинированных растут. Около 2,9 млн человек привиты первым компонентом вакцины. "Чуть менее 4% вакцинированных находятся в стационарах, меньше 0,5% - в реанимационных отделениях. Это показывает эффективность вакцинации. Люди нас услышали. Мы не допускаем никакого давления по поводу вакцинации. Я полагаю, это очень важно", - сказал министр.

По его словам, те люди, которые привились, уже спрашивают о ревакцинации. "Тот же "Спутник Лайт", который был закуплен для молодых лиц, студенческой молодежи (им можно прививаться однокомпонентно), широко используется и в ревакцинации", - добавил он.

Дмитрий Пиневич рассказал, что сам ревакцинировался, а также сделал прививку против гриппа. "Я общаюсь с достаточно большим количеством людей, посещаю красную зону. Это моя защита", - резюмировал руководитель министерства.

Как отметил глава Минздрава, интенсивного снижения заболеваемости COVID-19 пока не наблюдается. "Мы видим медленную стабилизацию. Одинаковые поступления заболевших, растет количество выписанных пациентов. Меньше поступает в стационары пациентов с пневмониями. Эта тенденция продолжается", - констатировал он.-0-