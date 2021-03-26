Пиневич: по прогнозам, с конца марта заболеваемость COVID-19 в Беларуси возрастет

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прогнозируется, что с конца марта заболеваемость COVID-19 в Беларуси возрастет. Об этом сегодня рассказал министр здравоохранения Дмитрий Пиневич в программе "Разговор у Президента" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Прогнозировали, и предположения пока остаются, что с конца марта в стране случится рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Есть две причины: обычная практика эпидемиологического процесса и сезонные вирусные заболевания, которые могут наслоиться на новую волну. Здесь важно отметить, что осенью привили 40% населения, поэтому полагаем, что период пройдет легко", - рассказал Дмитрий Пиневич.

Как отметил министр здравоохранения, специалисты продолжают следить за ситуацией с заболеваемостью не только в стране, но и за рубежом.

"Видим, что в других странах, вроде Польши и Чехии, регистрируются довольно высокие темпы роста заболеваемости. Там коллеги связывают его по большей части с британским штаммом коронавируса. В нашей стране он тоже выявлен, но пока мы не наблюдаем тяжести протекания болезни при его выявлении в организме", - рассказал Дмитрий Пиневич.

Министр подчеркнул: сейчас в больницах свободно около 4-4,5 тыс. коек, которые при необходимости задействуют для минимизации роста заболеваемости COVID-19 среди населения.-0-