Пиневич: появление резидентуры для медиков одобрено на уровне главы государства, идет обсуждение деталей

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Появление в Беларуси такой новой формы постдипломного образования для врачей-специалистов, как резидентура, в целом одобрено главой государства. Однако процесс ее внедрения еще предстоит комплексно рассмотреть со всеми заинтересованными сторонами. Об этом сообщил журналистам министр здравоохранения Дмитрий Пиневич по итогам совещания Президента с руководством Совета Министров, передает корреспондент БЕЛТА.

"Новые медицинские технологии развиваются настолько широко и бурно, что это требует особых форм подготовки специалистов. Высокие медицинские технологии переходят из крупных клинических центров Минска, областей в города ускоренного развития, опорные больницы. Это требует соответствующей подготовки медперсонала", - пояснил министр. Речь идет, например, о таких городах, как Островец, Орша, Барановичи, Лида, Пинск, где формируются мощные современные медицинские центры.

По его словам, в целом идея постдипломной подготовки в форме резидентуры одобрена главой государства. "Но было принято решение рассмотреть еще раз комплексно, потому что резидентура влечет за собой целый пласт вопросов: от учебных программ, правил поступления, требований к квалификации персонала, который будет оказывать образовательные услуги, места оказания таких услуг", - отметил руководитель Минздрава.

В связи с этим Президент поручил осенью этого года организовать широкое обсуждение комплекса вопросов, связанных с резидентурой, со всеми заинтересованными. После этого подготовить сразу весь пакет документов касательно резидентуры, включая проект указа, постановления Совета Министров, Минздрава, учебные планы и многие другие.

Министр подчеркнул, что речь не идет о коренном изменении системы постдипломного образования или о замене ординатуры на резидентуру. "Наша система (медицинского образования. - Прим. БЕЛТА) достаточно эффективна. Изменение некоторых механизмов направлено не на слом, а на совершенствование. Полагаю, что это даже не потребует каких-либо сверхусилий, - убежден Дмитрий Пиневич. - Здесь нет революционных подходов, это преемственность, это отвечает на запросы сегодняшнего дня. Это в интересах прежде всего пациента и, конечно, системы здравоохранения".

Планируется, что обучение в резидентуре понадобится лишь для отдельных категорий специалистов (например, трансплантологов, кардиохирургов).

"Для 60% практикующих врачей вход в специальность будет осуществляться через интернатуру. В настоящее время специализация всех молодых врачей происходит на уровне субординатуры и интернатуры. Для 27 специальностей (это около 90 человек в год) вход только через резидентуру. Для остальных специалистов все останется по-прежнему: либо через переподготовку, либо через ординатуру", - рассказал министр о предложенных изменениях, подчеркнув, что они еще не приняты и будут обсуждаться.

Сейчас получить подготовку в ординатуре можно в любом из пяти медицинских вузов, в республиканских научно-практических центрах, в клиническом центре Управления делами Президента Беларуси (они имеют лицензию Минобразования на постдипломную подготовку в форме ординатуры). Специалисты проходят обучение в ординатуре в течение 2-3 лет.

В настоящее время в ординатуре в Беларуси обучаются порядка тысячи иностранных специалистов. Любопытно, что по окончании подготовки они уже сейчас получают диплом резидента (так переводится на английский язык слово "ординатор"). Министр считает, что после появления резидентуры поток иностранцев, желающих получить постдипломную подготовку в Беларуси, возрастет. "Сейчас это тысяча ежегодно, а будет как минимум в полтора-два раза больше", - сказал он. Срок обучения иностранцев в резидентуре планируется установить на уровне 5 лет.-0-