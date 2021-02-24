Пиневич поставил задачи перед РНПЦ

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр здравоохранения Дмитрий Пиневич на итоговой коллегии Минздрава поставил перед республиканскими научно-практическими центрами ряд задач, передает корреспондент БЕЛТА.

РНПЦ "Мать и Дитя", в частности, предстоит ввести в эксплуатацию корпус, заниматься мониторингом и управлением текущей ситуацией в службе охраны материнства и детства. "Мы должны иметь свой научно обоснованный взгляд на феномен снижения рождаемости, который обуславливает демографический кризис в стране", - сказал Дмитрий Пиневич. Он отметил, что необходимо продолжать политику снижения агрессивности в акушерстве и гинекологии, профилактировать болезни раннего возраста.

Основными проблемами, стоящими перед РНПЦ "Кардиология" и службой, являются высокие уровни заболеваемости, смертности и инвалидности от болезней системы кровообращения, а также недостаточность принимаемых мер профилактики, сказал министр. Основными задачами службы, по его словам, должны стать увеличение объемов кардиохирургических вмешательств, развитие гибридной кардиохирургии. Для этого необходимо завершить в 2021 году строительство операционно-реанимационного корпуса РНПЦ "Кардиология". "Действительно, это важно, и на месте старой 15-й поликлиники еще один корпус построим, но самое основное - вернуть РНПЦ "Кардиология" утраченное лидерство, что, по моему ощущению, Наталье Митьковской удается", - добавил он.

Проблема роста онкологической патологии и увеличение ресурсозатратности при оказании медицинской помощи требуют широкого внедрения скрининговых программ. Это обосновывал предыдущий руководитель РНПЦ онкологии Олег Суконко, нынешний руководитель Сергей Поляков тоже приверженец такого подхода. При этом к четырем нынешним программам скрининга уже добавляются программы скрининга рака желудка, кожи. Вместе с тем, по оценке Минздрава, созданные скрининговые центры в регионах не выполняют свои функции. Задачами службы в текущем году будет организовать их адекватную работу вместе с регионами.

Внедрение новых технологий в РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии уже требует строительства нового корпуса, отметил Дмитрий Пиневич. По его словам, новый руководитель РНПЦ Анжелика Солнцева получила поддержку главы государства по кардинальному обновлению материально-технической базы центра. "Потенциал коллектива огромный, и его руководитель, являясь признанным международным экспертом, расширит компетенции центра, в том числе в детской эндокринологии", - сказал он.-0-