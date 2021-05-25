Пиневич представил на сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения опыт Беларуси по борьбе с COVID-19

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр здравоохранения Дмитрий Пиневич представил на 74-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, которая проходит онлайн, национальный опыт по преодолению пандемии COVID-19, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Дмитрий Пиневич убежден, что национальный контекст - определяющий фактор при выработке ответа на пандемию. Беларусь выбрала свою собственную линию поведения. "Главный итог состоит в том, что мы в оптимальной мере сохранили жизнедеятельность государства, прежде всего его экономики, но при этом обеспечили максимальную защиту населения. Сегодня мы продолжаем уделять первостепенное внимание этому направлению. В стране проходит активная кампания по вакцинации. Разрабатываем собственную вакцину. Рассматриваем в перспективе возможность экспорта производимых нами вакцин в другие страны через соответствующие механизмы ВОЗ", - сказал он.

Министр здравоохранения в своем выступлении также заметил, что в современном мире тема общественного здравоохранения становится особенно актуальной. Нерешенные или возникающие вызовы в области здравоохранения лишь обостряют негативные тенденции в глобальной политике и осложняют устойчивое развитие.

"Мы приветствуем системные многолетние усилия генерального директора по адаптации ВОЗ к современным реалиям. Беларусь активно участвовала в многомесячном процессе под эгидой делегации Европейского союза по разработке соответствующей резолюции. Мы также поддерживаем решение Всемирной ассамблеи здравоохранения (ВАЗ) о запуске межправительственного процесса по разработке рамочной конвенции по готовности и ответу на пандемии", - подчеркнул Дмитрий Пиневич.

По его словам, "Беларусь готова активно и конструктивно участвовать в предстоящих переговорах, а также в реализации положений резолюции ВАЗ по реагированию на чрезвычайные ситуации в области здравоохранения в качестве члена Исполнительного совета ВОЗ, если государства-члены окажут нам честь и поддержат кандидатуру Беларуси в этот орган". Министр напомнил, что кандидатура Беларуси была согласована в прошлом году на региональном уровне.

Дмитрий Пиневич отметил: Беларусь как член Исполнительного совета готова вносить вклад в работу совета и по другим темам здравоохранения, прежде всего по тем, по которым накоплен многолетний положительный опыт.

Министр здравоохранения выразил надежду, что нынешняя сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения ознаменует собой ключевой момент в укреплении роли и потенциала ВОЗ в реагировании на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения.

Главный ежегодный форум ВОЗ проходит онлайн с участием 194 стран, в том числе Беларуси. Сессия уделит основное внимание борьбе с пандемией и предотвращению новых чрезвычайных ситуаций. Также специалисты обсуждают устойчивость к антибиотикам, биологическую безопасность лабораторий, психическое здоровье во время пандемии, ВИЧ/СПИД, вопросы полиомиелита, малярии и многие другие.

На сессии также обсудят реализацию Целей в области устойчивого развития и поставленных ВОЗ Целей "трех миллиардов". Речь идет об увеличении количества получателей повышенной защиты от ЧС в области здравоохранения на 1 млрд, численности людей, которых охватывает общенациональная программа обеспечения здоровья, на 1 млрд, а также численности населения, здоровье и благосостояние которого улучшатся, также на 1 млрд.

Всемирная ассамблея здравоохранения - главный директивный орган ВОЗ, в ее состав входят все государства - члены организации.-0-