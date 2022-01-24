Пиневич принимает участие в сессии Исполкома ВОЗ в Женеве

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр здравоохранения Дмитрий Пиневич принимает участие в 150-й сессии Исполнительного комитета Всемирной организации здравоохранения, которая проходит в Женеве, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
В повестку дня сессии включены 55 пунктов и подпунктов, объединенных в четыре структурных блока. Планируется, что члены исполкома обсудят такие глобальные проблемы здравоохранения мира, как охват услугами здравоохранения, реагирование ВОЗ на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения, повышение уровня здоровья и благополучия.
Также будут обсуждены бюджетно-финансовые вопросы. В планах участников заседания также принять окончательное решение о выдвижении кандидата для избрания на должность Генерального директора ВОЗ. Окончательно кандидатура на пост главы ВОЗ должна быть утверждена Всемирной ассамблеей здравоохранения в мае 2022 года.
В ходе командировки Дмитрий Пиневич также планирует провести рабочие встречи с руководством ряда международных организаций.
Напомним, в мае 2021 года на заседании 74-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения Беларусь была избрана в состав Исполнительного комитета ВОЗ на 2021-2024 годы. Членом исполкома был назначен министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, а его заместителем - постоянный представитель Республики Беларусь при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Юрий Амбразевич.
Исполнительный комитет является ключевым директивным органом ВОЗ. В него входят 34 эксперта, как правило, на уровне руководителей органов здравоохранения, представляющих государства - члены ВОЗ и избираемых на трехлетний период.-0-