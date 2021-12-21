Пиневич: психологическая помощь должна быть еще более доступной для граждан

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты на заседании шестой сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва приняли в первом чтении законопроект "Об изменении закона Республики Беларусь "Об оказании психологической помощи", передает корреспондент БЕЛТА.

Законопроект внесен в Палату представителей Советом Министров 28 октября. Он разработан в целях совершенствования норм закона "Об оказании психологической помощи" с учетом практики его применения.

"Мы полагаем, что данный законопроект констатирует то, что психологическая помощь продолжает оставаться востребованной и должна быть еще более доступной для наших граждан в различных направлениях: на предупреждение, разрешение психологических проблем, преодоление кризисных ситуаций, развитие личности, ее самосовершенствование и самореализацию", - сказал министр здравоохранения Дмитрий Пиневич.

Проектом закона, в частности, предлагается: обновить и дополнить понятийный аппарат закона, усовершенствовать подходы по установлению требований к образованию лиц, которые могут быть психологами, определить компетенцию Министерства по чрезвычайным ситуациям в сфере оказания психологической помощи, повысить роль Межведомственного координационного совета по оказанию психологической помощи, дополнить закон положениями об условиях оказания психологической помощи лицам, признанным недееспособными, установить перечень случаев, являющихся основанием для отказа психологом в оказании психологической помощи гражданам, а также предоставить право оказывать психологическую помощь с использованием средств электросвязи не только на безвозмездной основе, но и на возмездной основе.-0-