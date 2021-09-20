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20 сентября 2021, 16:23

Пиневич: пунктов вакцинации в Беларуси более чем достаточно

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BioNTech и Pfizer объявили о положительных результатах испытаний вакцины у детей 5-11 лет

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пунктов вакцинации в Беларуси более чем достаточно, заявил журналистам министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Пунктов вакцинации, с моей точки зрения, более чем достаточно. Во всех амбулаторных, стационарных учреждениях открыты пункты вакцинации, во многих регионах они есть в территориальных центрах социального обслуживания населения. Вакцинируют на дому пожилое население. Но что настораживает: в торговых центрах, общественных местах я, честно сказать, не видел очереди желающих вакцинироваться", - сказал Дмитрий Пиневич.

По его мнению, это объясняется тем, что, с одной стороны, многие переболели, поэтому в течение шести месяцев и более (в каждом случае индивидуально) не нуждаются в вакцинации. Во-вторых, вакцинация остается добровольной, каждый делает свой осознанный выбор. "В-третьих, мы, наверное, менее настойчивы", - заметил министр. Государство предоставило возможность бесплатной, доступной и безопасной вакцинации. Дмитрий Пиневич подчеркнул: вакцин в стране в достатке, никаких перебоев с их поставкой даже не прогнозируется.

Достаточно длительное время в стране циркулирует штамм дельта, но он не приводил к эпидемически значимому подъему, поскольку школьники были на каникулах, студенты - на производственной практике, а старшее поколение дистанцировалось на дачах, в сельской местности, продолжил министр. Но с возращением людей в города ситуация может измениться. Более того, в случае со штаммом дельта дети являются в большей степени эпидемически значимым источником.

"Я об этом говорил еще месяца два назад. Мы ожидали подъем заболеваемости - и он пришел. Поэтому "Спутник Лайт" раздается в регионы, чтобы провести вакцинацию и людей молодого возраста. Ее можно провести одноэтапно, вакцина защищает в полной мере и тоже внесет свою лепту", - отметил министр.

Что касается поставки вакцины Pfizer, об этом шла речь во время встречи с представителями турфирм. Дмитрий Пиневич заметил, что с эпидемической точки зрения эта вакцина ничем не лучше, чем имеющиеся в стране. Более того, есть различные публикации, которые свидетельствуют, что именно векторные вакцины (этого типа российский "Спутник") формируют более выраженный поствакцинальный иммунитет. Необходимость в Pfizer возникает только тогда, когда люди хотят выехать за границу по служебным делам или в турпоездку в те страны, в которых "Спутник" или китайская вакцина не признаются принимающей стороной. "Поэтому мы задаем вопрос туроператорам: сколько, по вашим расчетам, лиц, которые захотели бы привиться Pfizer с учетом того, что это РНКовая вакцина? Проведите опрос, и тогда будем ставить вопрос о ее закупке", - сказал министр.

По его словам, нелогично закупать вакцину, которая гораздо дороже имеющихся. При том, что она не имеет клинически значимых, отличающихся в сторону большей эффективности, показателей.

Продолжая тему вакцинации, Дмитрий Пиневич заметил: наступает сезон вирусных заболеваний. "Поступила вакцина против гриппа, и мы полагаем важным, первым этапом завершив вакцинацию против коронавирусной инфекции, через две недели привиться противогриппозной вакциной", - сказал он. Это важно, поскольку два предыдущих сезона население не болело гриппом, скорее всего, свою роль сыграли меры социального дистанцирования, которые оказались достаточными, чтобы прерывать эпидемические цепочки по гриппу. Однако в этом эпидсезоне, согласно теории эпидемического процесса, можно ожидать изменения штаммов и прихода вируса гриппа. Поэтому перед системой стоит задача не допустить наслоения коронавирусной инфекции и гриппа.-0-

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Теги
вакцинация вирус Пиневич
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