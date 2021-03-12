Пиневич рассказал, на что потратят $20 млн кредита Фонда ОПЕК

12 марта, Молодечно /Корр. БЕЛТА/. Министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, отвечая на вопросы журналистов, рассказал подробности об условиях и назначении кредита на сумму $20 млн от Фонда международного развития ОПЕК, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам министра, кредит предоставлен на выгодных для Беларуси условиях, в части размера процентной ставки и сроков возврата. Особенность утвержденного кредитного соглашения также и в том, что он не имеет привязки к целевому использованию. "Он должен быть направлен на погашение расходов бюджета на COVID-19. То есть нет ограничения, что это только на медикаменты, на оборудование или зарплатные проекты, - пояснил Дмитрий Пиневич. - Мы с Министерством финансов смотрим расходы, которые были, и эти расходы бюджета будут идти за счет кредитных ресурсов, позволяя нам запланированные бюджетные ресурсы направить на укрепление материально-технической базы в системе здравоохранения".

Министр уточнил, что это не первый опыт подобных заимствований. Минздрав работает в том направлении также с Всемирным банком. Но его средства, в отличие от Фонда ОПЕК, идут целевым образом на закупку лекарств, оборудования, реализацию информационной стратегии.

Как сообщалось, 11 марта глава государства Александр Лукашенко подписал указ №89, которым утверждено кредитное соглашение между Беларусью и Фондом международного развития ОПЕК (программа неотложной помощи в сфере государственного здравоохранения), подписанное 24 декабря 2020 года.-0-