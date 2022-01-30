Пиневич рассказал, почему пришлось поменять тактику лечения и тестирования коронавируса

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почему пришлось поменять тактику лечения и тестирования коронавируса в эфире телеканала СТВ рассказал министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич, сообщает БЕЛТА.

Минздрав опубликовал новые подходы в лечении и тестировании больных коронавирусом. Как объяснил профильный министр, такой шаг вполне обоснован.

"Обратите внимание, уханьский штамм – это было одно, дельта-штамм – это второе, штамм "омикрон" – третье. Например, штамм "омикрон" последний – это достаточно большое количество заболевших с гораздо меньшей патогенностью. И поэтому совершенно подходы становятся иными, начиная от охвата тестированием, заканчивая госпитализацией и требованием патогенетической терапии. Вот и все. И то, что наша реакция достаточно оперативная, наверное, это можно отнести в плюс", - подчеркнул Пиневич.

Министр здравоохранения Беларуси также подтвердил, что на данный момент увеличилось количество случаев заражения среди детей. Но обстановка, отмечают специалисты, не критическая, поскольку болезнь в основном протекает легко.

"Количество заболевших сейчас – амбулаторно достаточно много детей и взрослых болеют легкими формами. И если мы вспомним допандемийное время, когда сезонно мы заболевали ОРВИ и гриппом, это не больше, чем было ранее. Просто мы сейчас входим в тот сезон, в похожую ситуацию, которая была 5-7 лет назад, когда на нас накатывало раз в год. Или, помните, эпидемия гриппа наступала с периодичностью раз в три года, тогда было большое количество заболевших, вот и все", - отметил Дмитрий Пиневич.-0-

Министр здравоохранения: коронавирус никуда не уйдет