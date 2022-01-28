Пиневич: системе здравоохранения даны жесткие поручения

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Послании Президента дана оценка работе системы здравоохранения в борьбе с коронавирусом, а также озвучены жесткие поручения, сказал корреспонденту БЕЛТА министр здравоохранения Дмитрий Пиневич.

"Немаловажно и плановое оказание медицинской помощи в условиях пандемии с переходом ее на раннюю диагностику по всем параметрам. Для этого закладываются законодательные нормы, в том числе идет речь о выделении одного свободного дня для того, чтобы пройти различные скрининговые мероприятия. Это важно и для гражданина, и для системы здравоохранения, которая должна создать необходимые для этого условия", - отметил министр.

В Послании также прозвучал фундаментальный вопрос о сохранении принципов работы системы здравоохранения: "Задача государства - обеспечить работу системы здравоохранения бесплатно и качественно. Но и граждане должны заботиться о своем здоровье: заниматься спортом, правильно питаться. Этот симбиоз является в системе здравоохранения наиболее важной парадигмой".

Кроме того, Дмитрий Пиневич коснулся вопроса формирования белорусской площадки, где будет производиться отечественная вакцина. "Но задача главы государства сегодня прозвучала гораздо шире: создание там спектра белорусских препаратов", - добавил министр.-0-