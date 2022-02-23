Пиневич: социальная ориентированность - визитная карточка нашего государства

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Важной частью внутренней политики Беларуси является социальная ориентированность. Об этом в беседе с журналистами заявил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня на участке для голосования в средней школе №53 министр здравоохранения досрочно поучаствовал в референдуме по внесению изменений и дополнений в Основной закон государства.

"Новая редакция Конституции утверждает и цементирует социальные гарантии белорусских граждан. В частности, доступность системы здравоохранения. Социальная ориентированность была и остается визитной карточкой нашего государства. Сегодня я иду голосовать за новый проект Конституции белорусского государства в том числе потому, что важными являются пункты, которые касаются системы здравоохранения. Для меня, как для гражданина, обновленная Конституция важна в качестве одного из условий для развития нашей государственности", - сказал Дмитрий Пиневич.-0-