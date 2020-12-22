Пиневич: создание собственной вакцины от коронавируса является элементом национальной безопасности

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Создание собственной вакцины от коронавируса является элементом национальной безопасности. Об этом заявил журналистам министр здравоохранения Дмитрий Пиневич по итогам совещания у главы государства по вопросам разработки противовирусных вакцин, а также локализации производства иностранных вакцин в Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

Министр убежден, что в современных условиях вакцинация, как и система здравоохранения в целом, стала элементом экономики и политики.

"Создание собственной вакцины - это элемент национальной безопасности, - подчеркнул он. - Создание вакцинного производства (чего у нас не было) является стратегическим направлением".

Дмитрий Пиневич отметил, что отечественная фармацевтическая промышленность уже давно и успешно занимается трансфером технологий по созданию масштабного производства лекарств. Это создает хорошую основу для налаживания по аналогичной схеме и производства вакцин. Появление такого нового для страны направления повлечет развитие потенциала научных коллективов, промышленных мощностей, оборудования и так далее, вплоть до всех элементов технологической цепочки создания собственной вакцины.-0-

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