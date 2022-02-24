Пиневич: строительство медицинских учреждений - важный элемент борьбы с COVID-19

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Строительство новых медицинских учреждений - важный элемент борьбы с COVID-19. Об этом заявил журналистам министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, передает корреспондент БЕЛТА.

В новой поликлинике

В новой поликлинике

Открытие новой поликлиники в Жодино

"За два года с начала пандемии мы вложили огромные ресурсы в нашу систему здравоохранения для борьбы с COVID-19. Но мы и не приостанавливали оказание плановой медицинской помощи. Такое поручение дал глава государства, и оно было с честью выполнено в Минской области. Новые медицинские объекты - это зримое воплощение развития нашей системы здравоохранения как одного из столпов социально ориентированного государства. Строительство новых учреждений здравоохранения - достойный ответ на те вызовы, которые нам бросила пандемия COVID-19", - отметил Дмитрий Пиневич.

Он призвал своих коллег и соотечественников принять участие в референдуме. В обновленном проекте Конституции содержатся статьи, которые имеют прямое отношение к системе здравоохранения.

"Я еще раз призываю своих соотечественников пойти на референдум и проголосовать. Для меня особенно важны те пункты нашей Конституции, которые касаются доступности и качества медицинской помощи, ответственности каждого гражданина за собственное здоровье. И наши учреждения здравоохранения позволяют каждому белорусу быть ответственным за состояние своего здоровья", - заключил министр.-0-

Фото Рамиля Насибулина