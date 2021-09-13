Пиневич: цели социально ориентированного государства могут быть подорваны внешним давлением

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Цели социально ориентированного государства могут быть подорваны внешним давлением, заявил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич на международной конференции "Влияние глобальных экономических вызовов на социально-трудовые права человека", которая проходит 13 и 14 сентября в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Дмитрий Пиневич подчеркнул, что белорусская система здравоохранения имеет самую высокую доступность. "Наша визитная карточка - это высокие технологии: 500 тыс. хирургических вмешательств, 500 органных трансплантаций. Белорусы ни копейки не тратят на органную трансплантацию и получают пожизненное сопровождение, - сказал он. - 17 тыс. кардиохирургических вмешательств по всей стране, 15 тыс. трансплантаций крупных суставов. 45 тыс. ежегодно выявляемых онкологических пациентов, которым мы обязаны оказывать медицинскую помощь. Это все требует ресурсов".

"Поэтому государство в полной мере взяло на себя ответственность по сохранению здоровья. И эти цели государства могут быть подорваны внешними условиями, внешним давлением. Санкции влияют на здоровье населения. Хотим мы такой путь? Конечно, нет. Будем бороться? Безусловно, да", - подчеркнул министр.

Он добавил, что влияние экономических санкций затрагивает все сферы экономической жизни и, безусловно, неизбежно сказывается на социальных правах, которые находятся в зависимости от экономического состояния государства. Дмитрий Пиневич заметил, что сегодня в ВОЗ обсуждают не просто ожидаемую продолжительность жизни, но и ее качество. "На это должны быть направлены и направляются огромные ресурсы. Притом надлежащие условия должны быть без дискриминации. Это закреплено и в международных договорах", - сказал он.

Министр также обратил внимание, что в современном турбулентном мире тема соблюдения права на охрану здоровья является особенно актуальной. И нерешенные или возникающие на сегодня вызовы в области здравоохранения лишь обостряют негативные тенденции в глобальной политике и осложняют процессы устойчивого развития. В этой связи Дмитрий Пиневич затронул тему пандемии. "Коронавирусная инфекция представляет собой один из мощнейших вызовов, она выявила уязвимые места социально-экономической системы многих государств. Непредсказуемость пандемии заключалась в том, что ни одна страна не была готова к ней", - сказал он.

В Беларуси не вводился режим тотального карантина. "Сегодня мы уверены в том, что наша страна выбрала правильную линию. Мы в оптимальной мере продолжаем сохранять жизнедеятельность государства, прежде всего его экономики, но при этом поддерживаем максимальную доступность медицинской помощи, защиту населения без сбоев, паники, не допуская коллапса системы здравоохранения", - сказал он.

По словам министра, эти решения не могли быть приняты без таких основополагающих условий, как развитие государства по социально ориентированной модели (в стране не сокращали коечный фонд, сохранили инфекционную службу), а также достаточно оперативное и централизованное управление ресурсами.

Форум в Минске собрал пестрое экспертное сообщество: это авторитетные и знаковые отечественные и зарубежные специалисты, эксперты в области международного права, представители организаций и структур ООН, судебных органов, послы зарубежных стран, депутаты, общественные деятели. В течение двух дней они обсудят инициативы для сохранения стабильности в мире и основополагающих прав людей. Одним из центральных вопросов форума станет незаконность применения экономических санкций.

По итогам конференции планируется выработать резолюцию, которая будет направлена ЕС, МОТ и ООН, чтобы призвать международные организации применить те "защитные механизмы, которые на сегодняшний день существуют, но в данный момент не используются в отношении нашей страны".-0-