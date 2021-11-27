Пиневич: в Беларуси будут рекомендовать прививать детей от COVID-19, как только появятся такие вакцины

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси будут рекомендовать прививать детей от COVID-19, как только появятся такие вакцины. Об этом Министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич заявил в эфире YouTube-канала "Главный. Тур", передает корреспондент БЕЛТА.

"Как только у нас появятся вакцины, которые будут иметь допуск и разрешение на применение для детей, мы тот час будем рекомендовать проводить эту вакцинацию", - сказал министр.

Дмитрий Пиневич констатировал, что если уханьский штамм практически не затрагивал детей, но штамм "дельта" ведет себя иначе.

Министр обратил внимание и на важность помимо вакцинации соблюдать разумные меры социального дистанцирования: "Штамм "дельта" стал у нас превалирующим еще весной этого года. А летом мы ничего не наблюдали по большому счету. Мы видели спорадическую заболеваемость, некоторый подъем, но совершенно иная картина стала после 1 сентября (начало учебного года. - Прим. БЕЛТА)".-0-