Пиневич: в Беларуси к новому году от Covid может быть привита половина населения

22 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Половина населения Беларуси к новому году будет привита первым компонентом вакцины от COVID-19, заявил сегодня журналистам в Бресте министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, передает корреспондент БЕЛТА.

Характеризуя текущую ситуацию в стране по коронавирусу, Дмитрий Пиневич отметил увеличение темпов вакцинации. "Любой вид вакцины, который применяется сейчас, является защитным, в том числе от омикрон-штамма. Скоро прибудет еще один борт с вакциной из Китайской Народной Республики. Получили вакцину "Спутник Лайт" для проведения уже бустерной вакцинации, и она идет достаточно интенсивно. Я полагаю, что к новому году мы будем однозначно иметь 50-процентный охват (может быть, даже выше) первым компонентом. Это позволит нам с долей уверенности вступать в новый год", - сказал министр.

По его словам, сейчас все регионы по заболеваемости ковид-инфекцией находятся практически на одном уровне. В целом по стране уровень госпитализации заболевших от пика четвертой волны составляет менее 30%. Как показывают исследования, активность циркуляции вируса COVID-19 уменьшилась. "Омикрон пока не выявлен. Я думаю, что он циркулирует, но мы пока его не нашли. Думаю, это дело времени, как было весной и со штаммом дельта. Мы готовы к этому. Сейчас на спаде волны переоснащаемся: дооснащаем кислородные точки, кислородную логистику. Запасов медикаментов у нас достаточно", - заметил руководитель ведомства.

Он также обратил внимание на рекомендацию Минздрава по вакцинации детей старше 12 лет. "Наш опыт показал: чем выше степень охвата вакцинации, тем меньше уровень госпитализации в стационарах и тяжесть переноса коронавирусной инфекции. Весь мир вакцинирует детей против коронавируса. Мы пока допускаем с 12 лет вакциной китайского производства - наиболее мягкой в этом отношении. Поэтому наши рекомендации о вакцинации сохраняются, но без какого-либо нажима. Это должно быть в полной мере с согласия и желания родителей", - подчеркнул Дмитрий Пиневич.

Сегодня министр здравоохранения принял участие в церемонии открытия нового лечебного корпуса Брестской детской областной больницы. В новое здание, которое оснащено самым современным медицинским оборудованием, переехали четыре отделения учреждения. Здесь открыт кабинет магнитно-резонансной томографии для проведения исследований детям всех возрастов, в том числе с использованием наркозно-дыхательной аппаратуры. Из областного и республиканского бюджетов в важный социальный объект было вложено Br38 млн.-0-

Дмитрий Пиневич во время открытия лечебного корпуса

Фото Вадима Якубёнка