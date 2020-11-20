Пиневич: в Беларуси рассматривается возможность вакцинирования от COVID-19 до 2 млн человек

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси рассматривается вопрос о возможности вакцинирования от COVID-19 до 2 млн человек, сообщил журналистам исполняющий обязанности министра здравоохранения Дмитрий Пиневич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы будем начинать прививать вакциной от COVID-19, начиная с небольших групп населения. В первую очередь будут прививаться наиболее уязвимые группы населения. В том числе педагогические, медицинские, торговые работники - те, кто имеют широкий объем контактов. Вообще, мы планируем охват до 2 млн человек", - сказал Дмитрий Пиневич.

По его словам, вакцинация будет проводиться на бюджетной основе. Но пока о сроках говорить преждевременно. "Примерно через две недели мы представим российской стороне дорожную карту, которую уже можно будет детализировать, когда у нас появится вакцина. Решаем практические вопросы производства данной вакцины. Через две недели примерно будем уже знать о сроках, объемах и месте, где это будет", - добавил и.о. министра.-0-