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11 ноября 2021, 12:38

Пиневич: в критических ситуациях пандемии проявляется характер как людей, так и стран

Фото из архива
Фото из архива
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11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В критических ситуациях пандемии проявляется характер как людей, так и стран, заявил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич перед подписанием в Минздраве акта приема вакцины от коронавируса Vero Cell, передает корреспондент БЕЛТА.

Подпись под документом, помимо министра здравоохранения, поставил Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Беларуси Се Сяоюн.

Фото Минздрава
Фото Минздрава

По словам Дмитрия Пиневича, кризис пандемии показал особые дружественные отношения Беларуси и Китая. "Наше сотрудничество можно считать образцовым. Динамичное развитие белорусско-китайских политических и торгово-экономических связей обусловлено общностью принципов внутренней и внешней политики, совпадением взглядов на важнейшие проблемы мировой повестки дня. У нас происходит активный политический диалог, экономические связи, сформирован дружественный климат", - сказал он.

/Будет дополнено/.-0-

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