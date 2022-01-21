Пиневич: вакцинировать от COVID-19 планируется не менее 60% белорусов

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вакцинировать от COVID-19 планируется не менее 60% белорусов, заявил в программе "Панорама" на телеканале "Беларусь 1" министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, сообщает БЕЛТА.

"В разных интервью я говорил, что мы хотели бы к концу предыдущего года выйти на уровень вакцинации первым компонентом как минимум 50%. Это было выполнено. Я думаю, что мы дойдем до тех цифр, которые планировали, - 60% всего населения первым и затем вторым компонентом", - сказал Дмитрий Пиневич.

Говоря о вакцинации несовершеннолетних, министр заметил: "Мы ждем регистрации для детей младшего возраста и "Спутника", и вакцин других производителей".

Дмитрий Пиневич подчеркнул, что вакцинация в Беларуси проводится на добровольных началах. Если речь идет о детях, родители должны дать информированное согласие.

По словам министра, нет необходимости открывать пункты вакцинации в учреждениях образования. "Здесь никакого принуждения нет, поэтому нет надобности развертывать пункты вакцинации вне стен учреждений здравоохранения", - сказал он.

Дмитрий Пиневич отметил, что во многих странах массовая вакцинация проводилась вне стен медучреждений, поскольку резервов имеющихся было недостаточно. "Тогда привлекались волонтеры. Слава Богу, у нас хватает ресурсов, чтобы провести вакцинацию как чисто медицинскую процедуру", - добавил он.-0-

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