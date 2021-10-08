Пиневич: вклад БелМАПО в организацию высокотехнологичной медпомощи неоценим

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вклад Белорусской медицинской академии последипломного образования в организацию высокотехнологичной медпомощи неоценим, заявил журналистам министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Становление личности доктора зависит от дипломного и постдипломного периодов образования. Постдипломный период длится всю профессиональную жизнь того специалиста, который посвятил себя врачеванию. Роль БелМАПО и заключается в насыщении знаниями наших специалистов после завершения образования в университете до завершения их профессиональной карьеры", - сказал Дмитрий Пиневич. По его словам, неоценим вклад этого учреждения и в организацию высокотехнологичной медицинской помощи.

В стране 56 тыс. практикующих врачей. "И каждый из них, проходя через стены этого учреждения минимум раз в пять лет, должен получить новые знания, которые стали актуальными для практического здравоохранения. Что очень важно, и первичное звено, врачи общей практики, тоже проходят здесь обучение", - добавил он.

В 2022 году в БелМАПО начнет функционировать Республиканский симуляционный центр, где врачи будут иметь возможность отрабатывать технику проведения высокотехнологичных операций на тренажерах. "Практикоориентированность - важный компонент в обучении как додипломника, так и состоявшегося врача. Этот симуляционный центр будет одним из самых мощных. Качество постдипломной подготовки кратно возрастет", - сказал министр.

В Минске 7-8 октября проходит международная научная конференция, приуроченная к празднованию 90-летнего юбилея БелМАПО. Открывая мероприятие, Дмитрий Пиневич зачитал приветственный адрес Президента Беларуси Александра Лукашенко коллективу учреждения.

Со знаменательной датой сотрудников академии поздравила и председатель Совета Республики Наталья Кочанова. В приветственном адресе отмечается, что сегодня академия является уникальным учебно-педагогическим и научным центром, реализующим систему непрерывного повышения квалификации и переподготовки врачей, руководителей системы здравоохранения, преподавателей вузов и ученых Беларуси. "Сохраняя лучшие традиции и используя новации национального медицинского образования, учреждение осуществляет плодотворную учебную, научную и медицинскую деятельность, обеспечивает успешное функционирование научных школ, решает важнейшие задачи по внедрению результатов передовых фундаментальных исследований", - говорится в поздравлении.

Участники конференции обсуждают достижения и перспективы развития академии, основные направления практического здравоохранения Беларуси - последипломное образование, подготовку работников высшей научной квалификации, научные достижения и перспективы, образование, науку и медицинскую практику. На конференции выступают высококвалифицированные специалисты не только республики, но и иностранные гости из стран СНГ.

БелМАПО - одно из старейших учреждений образования республики. В настоящее время это уникальный образовательный и научный центр, успешно реализующий систему непрерывного повышения квалификации и переподготовки врачей, специалистов системы здравоохранения.

В структуре БелМАПО функционирует четыре факультета: педиатрический, терапевтический, хирургический и факультет общественного здоровья и здравоохранения, 50 кафедр и научно-исследовательских лабораторий, которые осуществляют учебную, научную и медицинскую деятельность по комплексу приоритетных направлений развития научных исследований Беларуси и в соответствии с задачами практического здравоохранения.

В учреждении работают два академика, два члена-корреспондента НАН Беларуси, три заслуженных деятеля науки, 63 профессора, 201 доцент, 85 докторов наук и 275 кандидатов наук, 30 членов других академий (иностранных, общественных). Проводится переподготовка и повышение квалификации по 78 медицинским специальностям.-0-

Фото Егора Павлющика