Пиневич: врачевание и служение Богу - близкие понятия

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр здравоохранения Дмитрий Пиневич считает врачевание и служение Богу очень близкими понятиями. Об этом он заявил журналистам при посещении Дома ребенка №1 в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Совместно с министром это стационарное учреждение здравоохранения посетил сегодня митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший экзарх всея Беларуси.

Общаясь с журналистами, Дмитрий Пиневич отметил: "Это визит к детям, но в большей степени к тем сотрудникам, которые посвятили свою жизнь милосердию, служению самым высоким целям, детям, которые нуждаются в защите в большей степени, чем любой другой ребенок".

Рождественский визит стал частью совместного проекта Министерства здравоохранения и Белорусской православной церкви "Дорогой милосердия - помощь хосписам Беларуси".

После молебна и небольшого концерта, подготовленного воспитанниками Дома ребенка, владыка Вениамин вручил детям подарки, собранные во время благотворительной акции "В ожидании Рождественских чудес". А учреждению Патриарший экзарх передал Жировичскую икону Божией Матери, кофемашину - для персонала. Всем присутствующим были розданы иконы Рождества Христова с благословением владыки.

Визит продолжил добрую рождественскую традицию, которой уже четыре года. Белорусская православная церковь в канун Рождества Христова проводит благотворительную акцию "В ожидании Рождественских чудес". Ее цель - сбор подарков для детей из хосписов и домов ребенка с паллиативными палатами всех регионов Беларуси. На специально разработанном сайте www.daridobrovolets.by размещены имена болеющих детей, их возраст и то, что маленький человек хотел бы получить к Рождеству. Это может быть развивающая игрушка, мягкий плед, добрая книга. Любой желающий бронирует на сайте подарок для определенного ребенка, покупает эту вещь в любом магазине и привозит в пункт приема подарков. На Святках, с 7 по 19 января, подарки развозятся адресатам.

Дом ребенка №1 - специализированное стационарное учреждение здравоохранения, осуществляющее лечебную, реабилитационную, воспитательную деятельность. На государственное обеспечение помещаются сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся в социально опасном положении, дети-инвалиды, страдающие органическим поражением ЦНС и психики.-0-

Дмитрий Пиневич

Фото Павла Орловского