Пиневич: врачи получили госнаграды за огромный вклад в развитие здравоохранения и медшкол

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Врачи и преподаватели получили госнаграды за огромный вклад в развитие здравоохранения и медицинских школ, заявил журналистам министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Для нас очень важна оценка главой государства труда медицинских работников, которые были награждены сегодня наряду с представителями других сфер - промышленности, социальной сферы", - сказал Дмитрий Пиневич.

Он отметил, что в прошлом и текущем годах большое количество медицинских работников получили награды за борьбу с пандемией. А сегодня, обратил внимание министр, награждались "специалисты - золотой фонд, которые внесли мощнейший вклад в развитие здравоохранения и медицинских школ". "Это учителя, врачи, руководители совершенно разных направлений", - добавил он.

Дмитрий Пиневич подчеркнул, что "спектр награжденных в различных сферах показал, что жизнь не останавливалась". "Это вселяет оптимизм", - добавил он.

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко вручил сегодня государственные награды более чем 50 представителям различных сфер. Торжественная церемония прошла во Дворце Республики.-0-