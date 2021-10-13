Пиневич: взаимное признание сертификатов о вакцинации в СНГ позволит восстановить турпотоки

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Взаимное признание сертификатов о вакцинации позволит восстановить туристические потоки и возобновить поездки, заявил министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич на 34-м заседании Совета по сотрудничеству в области здравоохранения Содружества Независимых Государств, передает корреспондент БЕЛТА.

"По нашему мнению, взаимное признание сертификатов о вакцинации облегчит трансграничное перемещение вакцинированных граждан, позволит восстановить туристические потоки и возобновить родственные и деловые поездки", - сказал Дмитрий Пиневич.

Он напомнил: для облегчения перемещений между государствами Содружества, а также с учетом активной вакцинации граждан по инициативе Беларуси состоялось два рабочих совещания, на которых обсуждался вопрос о взаимном признании сертификатов о вакцинации против новой коронавирусной инфекции.

Представители министерств и ведомств отметили заинтересованность во взаимном признании государствами Содружества сертификатов вакцинации, отметив при этом необходимость более детально проработать вопрос.

В настоящее время во всех государствах Содружества активно прививают граждан против COVID-19, выдается сертификат национального образца и QR-код, подтверждающий прививку.

По словам министра, Российская Федерация продолжает содействовать в поставках своих вакцин в государства Содружества. Более того, в 2020 году в Казахстане и в 2021 году в Беларуси налажено производство российской вакцины "Спутник V".

Дмитрий Пиневич также отметил, что в поиске профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции во всем мире активно используются противомикробные препараты. Пандемия COVID-19 вызвала кратное увеличение потребления антибиотиков. В этой связи инициатива России по разработке проекта плана совместных действий государств - участников Содружества по противодействию устойчивости к противомикробным препаратам становится более актуальной и значимой. Проект документа подготовлен рабочей группой с учетом межведомственного подхода и будет представлен сегодня на рассмотрение.

34-е заседание Совета по сотрудничеству в области здравоохранения Содружества Независимых Государств проходит в Минске 13-14 октября. Членами совета являются министры здравоохранения и главные государственные санитарные врачи. Участие в заседании также принимают директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге и региональный директор ЮНЭЙДС для стран Восточной Европы и Центральной Азии Александр Голиусов. Предполагается, что Ханс Клюге поделится своим мнением об уроках, извлеченных во время пандемии COVID-19, в контексте обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям и реагирования на них.-0-

Фото Рамиля Насибулина