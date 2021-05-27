Пиневич заявил о снижении числа госпитализаций больных COVID-19

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число госпитализаций больных COVID-19 снижается, сообщил журналистам министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы сейчас видим как минимум стабилизацию заболеваемости. Об этом говорим уже в течение месяца. Последняя неделя - легкое снижение числа госпитализаций по некоторым регионам", - сказал Дмитрий Пиневич.

По его словам, это связано с сезонным фактором, а также вакцинацией. На первом этапе были привиты те категории населения, которые наиболее уязвимы. Также вакцинировались сотрудники больниц, интернатных учреждений, школ.

"Темпы вакцинации будут увеличиваться, поэтому мы достаточно позитивно смотрим на предстоящий период", - сказал министр.-0-