Пиневич: зарплата медработникам в дальнейшем должна быть сохранена на таком же уровне

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Понедельник, 29 марта 2021
Минск Сплошная облачность +6°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
22:32 Более 100 судов пройдут Суэцкий канал до утра 30 марта В мире
22:02 Арина Соболенко вышла в четвертьфинал турнира в Майами Спорт
22:01 ФОТОФАКТ: Алексей Талай провел встречу, посвященную конституционной реформе Регионы
21:59 Более 518 тыс. заразившихся коронавирусом выявили в мире за сутки В мире
21:53 Госавтоинспекция призывает родителей напомнить детям ПДД Общество
21:26 Турция вновь ужесточает ограничения из-за коронавируса В мире
21:05 Беларусь имеет потенциал для роста экспорта пищевой и текстильной продукции в Республику Корея - Садохо Экономика
20:54 Пиневич: зарплата медработникам в дальнейшем должна быть сохранена на таком же уровне Общество
20:28 Здание охраны в Столбцах продано на аукционе с превышением цены почти в 700 раз Регионы
20:10 В Мексике семь человек погибли в ДТП с автобусом В мире
20:08 Виктория Азаренко проиграла первой ракетке мира в 1/8 финала турнира в Майами Спорт
20:02 Креативные скворечники БГУ представит на выставке 30 марта Общество
19:38 Минприроды напоминает о штрафах за выжигание сухой растительности Общество
19:24 Экспорт белорусской сельхозпродукции в Таджикистан в 2020 году вырос в 1,4 раза Экономика
19:14 Белорусская "молодежка" проиграла футболистам Грузии Спорт
19:07 БЕЛАЗ построит современный кольцераскатный комплекс в Орше Экономика
19:00 На прием к нотариусу можно записаться в один клик Общество
18:54 Житель Микашевичей задержан за угрозу и разжигание социальной вражды Происшествия
18:43 Автомобильное топливо в Беларуси с 30 марта дорожает на 1 копейку Экономика
18:38 Житель Кормы подозревается в убийстве родителей Происшествия
18:34 "Минчанка" уступила "Уралочке-НТМК" в поединке "Финала шести" российской волейбольной суперлиги Спорт
18:33 КГК Витебской области выявил незаконные доплаты руководству и работникам предприятий Происшествия
18:27 Просроченная дебиторская задолженность в Минской области прокурорскими мерами за год снижена на $211 тыс. Регионы
18:21 Союзные парламентарии призвали сократить сроки разработки программ СГ Общество
18:14 Более 20 тыс. га земель вовлечено в хозяйственный оборот в Гомельской области в 2020 году Регионы
18:12 Суд Кобринского района огласил приговор по делу о фальшивомонетничестве Происшествия
18:05 В Гомельской области для многодетных в 2020 году построено жилья на 30% больше прогноза Регионы
17:57 Китайский инвестор приобрел две бывшие школы в Чашникском районе под производство продуктов питания Регионы
17:50 С началом полевых работ милиция Минской области проводит рейды в сельхозорганизациях Регионы
17:45 ЕЭК и ЕАБР обсуждают развитие инфраструктуры для расчетов в нацвалютах Экономика
Все новости
Все новости
Общество
29 марта 2021, 20:54

Пиневич: зарплата медработникам в дальнейшем должна быть сохранена на таком же уровне

Дмитрий Пиневич во время посещения Жодинской центральной городской больницы. Фото Минздрава
Дмитрий Пиневич во время посещения Жодинской центральной городской больницы. Фото Минздрава
Новости темы "Коронавирус: последние новости"
Более 518 тыс. заразившихся коронавирусом выявили в мире за сутки
Турция вновь ужесточает ограничения из-за коронавируса

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уровень заработной платы медработников в дальнейшем должен быть сохранен на таком же уровне, какой он сейчас - во время пандемии. Об этом сказал министр здравоохранения Дмитрий Пиневич во время посещения Жодинской центральной городской больницы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

Дмитрий Пиневич провел встречу с медицинскими работниками Жодино. Касаясь вопроса о ковидных надбавках для медиков, министр отметил, что уровень заработной платы медработников в дальнейшем должен быть сохранен на таком же уровне, какой он сейчас - во время пандемии. По его словам, за период с осени прошлого года и до весны нынешнего государством для оплаты работы медиков, сражающихся с COVID-19, был выделен дополнительно Br1 млрд.

Министр рассказал, что стратегия развития системы здравоохранения в Беларуси строится по следующим направлениям: "достойная заработная плата, профессиональный рост, социальный пакет, жилье, право на профессиональный риск и его защита, коммуникации (психологический климат и сопричастность к принятию решений в учреждении) - основные направления развития системы здравоохранения на ближайшие годы".

Дмитрий Пиневич также ответил на вопросы о создании института резидентуры, о возможности получения специального образования в колледжах и др.

После общения с медицинскими работниками Жодинской городской больницы министр посетил отделения, которые сейчас перепрофилированы под лечение пациентов с COVID-19. Главврач больницы Татьяна Никифорова рассказала, что если ранее в больнице было около 140 ковидных коек, то сейчас - 70. Всю последнюю неделю число заболевших не растет.

Дмитрий Пиневич отметил хорошую материальную базу отделений. При этом он подчеркнул, что очень важно разъяснять пациентам обязательность нахождения в прон-позиции.

Министр рассказал, что знаком с системой здравоохранения в Жодино и оценивает уровень оказания медпомощи как очень высокий. "Сегодня я не только пообщался с коллективом, но мы вместе с руководством больницы проработали вопрос установки высокотехнологичных диагностических аппаратов - в ближайшей перспективе это КТ, в более отдаленной - МРТ", - добавил он.-0-

Фото Минздрава

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
зарплата здравоохранение Министерство здравоохранения Пиневич
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Общество
Фото из архива Госавтоинспекция призывает родителей напомнить детям ПДД
Фото из архива Креативные скворечники БГУ представит на выставке 30 марта
Фото из архива Минприроды напоминает о штрафах за выжигание сухой растительности
Фото из архива На прием к нотариусу можно записаться в один клик
Фото из архива Союзные парламентарии призвали сократить сроки разработки программ СГ
Фото из архива Профсоюзными стипендиатами стали 11 учащихся трех медколледжей
Главное
Во время совещания Лукашенко подчеркивает важность обеспечить спокойную и безопасную жизнь граждан
За сутки в Беларуси зарегистрированы 918 пациентов с COVID-19, выписаны 654
Утверждена госпрограмма для транспортного комплекса на пятилетку
Аспекты выгодного сотрудничества. Комплекс Minsk World объединяет интересы строителей и производителей
Топ-новости
Лукашенко поручил представить к наградам милиционеров, которые помогли предотвратить теракты
Лукашенко: уж очень хочется разным силам, прежде всего извне, накалить в Беларуси обстановку
Вольфович: сбежавшие за границу организаторы протестов используют белорусов как пушечное мясо
Пиневич: зарплата медработникам в дальнейшем должна быть сохранена на таком же уровне
Хватит ждать подходящего момента! На покупку квартиры в Minsk World по АКЦИИ осталось три дня!
ФОТОФАКТ: Алексей Талай провел встречу, посвященную конституционной реформе
Виктория Азаренко проиграла первой ракетке мира в 1/8 финала турнира в Майами
Госавтоинспекция призывает родителей напомнить детям ПДД
Генпрокуратура Беларуси возбудила уголовное дело за подготовку акта терроризма
В Беларуси планируют предоставить нанимателям право увольнять за призывы к забастовкам - Рахманов
Житель Микашевичей задержан за угрозу и разжигание социальной вражды
Союзные парламентарии призвали сократить сроки разработки программ СГ
На прием к нотариусу можно записаться в один клик
Минприроды напоминает о штрафах за выжигание сухой растительности
Автомобильное топливо в Беларуси с 30 марта дорожает на 1 копейку
Реклама
С нами интереснее
тв программа тв программа
погода погода
гороскоп гороскоп
курсы курсы
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Всебелорусское народное собрание Специальный репортаж Год народного единства Репортаж БЕЛТА
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.