Пиневич: здравоохранение наиболее чувствительно к экономическим санкциям

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Система здравоохранения - сфера, наиболее чувствительная к экономическим санкциям. Об этом заявил журналистам министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, передает корреспондент БЕЛТА.

"В целом есть непреложный постулат: экономическое благополучие является неотъемлемой частью формирования индивидуального и общественного здоровья. Поэтому любые экономические санкции, которым подвергается страна, прежде всего влияют на социально-экономическую политику, социальные институты. Система здравоохранения является, наверное, наиболее чувствительной в этом направлении", - сказал Дмитрий Пиневич.

Министр заметил, что за последние годы в Беларуси сложилась система высокой доступности медпомощи, в том числе в первичном звене. "Наша визитная карточка - это высокие технологии, охрана материнства и детства с наиболее низким показателем младенческой смертности. На это требуются огромные экономические ресурсы, которые направлялись и будут направляться", - подчеркнул он.

"Переоснащение новым оборудованием и системная подготовка кадров - это ресурсозатратно, - отметил Дмитрий Пиневич. - За прошлую пятилетку мы реконструировали 88 учреждений здравоохранения, которые подверглись не косметическому ремонту, а перестройке. В будущей пятилетке мы планируем сделать это примерно с 100 учреждениями, поэтому, конечно, у нас вызывает обеспокоенность, что эти планы могут быть под угрозой. Это не просто планы по красивому фасаду с внешним лоском - это напрямую влияет на каждого из нас".

В Минске 13-14 сентября проходит международная конференция "Влияние глобальных экономических вызовов на социально-трудовые права человека". Форум собрал пестрое экспертное сообщество: это авторитетные и знаковые отечественные и зарубежные специалисты, эксперты в области международного права, представители организаций и структур ООН, судебных органов, послы зарубежных стран, депутаты, общественные деятели. В течение двух дней они обсудят инициативы для сохранения стабильности в мире и основополагающих прав людей. Одним из центральных вопросов форума станет незаконность применения экономических санкций.

По итогам конференции планируется выработать резолюцию, которая будет направлена ЕС, МОТ и ООН, чтобы призвать международные организации применить те "защитные механизмы, которые на сегодняшний день существуют, но в данный момент не используются в отношении нашей страны".-0-