Пионеров приглашают к участию в новом онлайн-проекте "Познай Беларусь"

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская республиканская пионерская организация 20 октября дает старт новому онлайн-проекту "Познай Беларусь", сообщила корреспонденту БЕЛТА председатель Центрального совета БРПО Александра Гончарова.

"Участниками проекта станут пионеры и октябрята в возрасте 7-14 лет. Ребят ждет 6 месяцев погружения в историю, традиции, природу Беларуси и многое другое. Они попробуют приготовить блюда белорусской национальной кухни, сшить своими руками национальную игрушку, поделятся необычными традициями родного края", - рассказала Александра Гончарова.

Выполнив задания, пионеры должны будут выкладывать фото и видеоотчеты на своих страницах в социальных сетях с единым хештегом проекта #познайБеларусь. "Победителей и призеров конкурса ждут невероятные призы и дипломы от Белорусской республиканской пионерской организации", - добавила председатель ЦС БРПО.

Подробнее ознакомиться с условиями участия в проекте и пройти регистрацию можно на сайте организации.-0-