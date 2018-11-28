Пионерский квиз объединил школьников всей Беларуси

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Интеллектуально-развлекательная игра "Пионерский квиз" объединила школьников всей страны, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь Центрального совета ОО "Белорусская республиканская пионерская организация" Рита Артемова.

"Пионерский квиз" представляет собой викторину, в которую играют целые пионерские дружины, это хороший вид интеллектуального отдыха. Игра включает вопросы по истории развития и символике пионерского движения, а также музыкальные и мультипликационные блоки. Уже прошли соревнования на уровне школ, с декабря победители будут соревноваться на районном этапе", - сказала Рита Артемова.

Она напомнила, что в ноябре прошел ХХI Республиканский слет Белорусской республиканской пионерской организации "Пионерия - новый сезон". "Были переизбраны председатель Центрального совета Александра Гончарова и ее заместитель Юлия Шинкаренко. Кроме того, определены основные направления работы на ближайшую перспективу. В первую очередь это гражданско-патриотическое воспитание, здоровый образ жизни, формирование информационной культуры, отбор и работа с лидерами", - подчеркнула пресс-секретарь.-0-