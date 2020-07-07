7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пионеры Беларуси нанесли более 460 объектов на онлайн-карту путешествий по малой родине, сообщила корреспонденту БЕЛТА председатель Центрального совета Белорусской республиканской пионерской организации Александра Гончарова.

"БРПО в начале июня запустила онлайн-проект "Летнее путешествие Огонька". Его участником мог стать любой пионер. Для этого нужно было сфотографировать рысенка Огонька, талисман пионерии, на фоне достопримечательности своего населенного пункта, а затем выложить снимок на странице в социальной сети "ВКонтакте" с хештегом #путешествиеОгонька и кратким описанием фото. В итоге ребята обозначили 466 точек на онлайн-карте путешествий по малой родине - это знаковые объекты городов, поселков и сел, где проживают наши пионеры и где уже побывал Огонек", - рассказала Александра Гончарова.

По ее словам, онлайн-карта уже запущена. С ней можно познакомиться в официальной группе организации во "ВКонтакте". "Самое главное для нас, что при помощи этого проекта ребята смогли по-новому взглянуть на свою малую родину, ее красоты и достопримечательности, - отметила председатель ЦС БРПО. - Уверена, что со временем наша онлайн-карта наполнится еще множеством новых объектов малой родины октябрят и пионеров".

Талисман Белорусской республиканской пионерской организации презентован в мае 2019 года. Рысенок Огонек символизирует активных и креативных, ответственных и трудолюбивых, вежливых и скромных, честных и веселых пионеров Беларуси.-0-