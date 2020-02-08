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08 февраля 2020, 13:11

Пионеры Беларуси подарят российским школьникам свои любимые книги

Фото из архива
Фото из архива

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская республиканская пионерская организация совместно с Российским движением школьников проведет с 10 по 14 февраля международную акцию "Подари книгу", сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя Центрального совета БРПО Юлия Шинкоренко.

"14 февраля отмечается Международный день книгодарения, - рассказала Юлия Шинкоренко. - Стать участником нашей акции очень просто. Достаточно выбрать одну из своих любимых книг и принести ее во Дворец детей и молодежи вашей области или города Минска. В книгу мы предлагаем вложить небольшое эссе с описанием своего выбора".

Затем организаторы акции отправят все собранные книги в города-побратимы: Минск и Минская область - в Калугу и Новосибирск, Гомельская область - в Воронеж, Брестская - в Рязань, Витебская - в Астрахань, Могилевская - в Пензу, Гродненская - в Тамбов. Ребята из России смогут выбрать понравившийся экземпляр.

"Акция "Подари книгу" - это не только способ продвижения чтения, но также возможность рассказать о своих интересах, поделиться мыслями с окружающими и, возможно, даже найти нового друга", - добавила Юлия Шинкоренко.-0-

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