Пионеры Беларуси поучаствуют в квесте по истории Великой Отечественной войны

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская республиканская пионерская организация запускает квест-игру "По следам Великой Победы". Ее участниками станут пионерские дружины по всей стране, сообщила корреспонденту БЕЛТА председатель Центрального совета ОО "БРПО" Александра Гончарова.

Квест-игра будет проходить на протяжении года. "В мае будет организован дружинный этап, в сентябре - районный, в ноябре-декабре пройдут областные этапы. Квест-игра охватит все дружины. Первый пакет заданий уже разработан для школ и лицеев. Он включает два блока: первый - для октябрят в возрасте от 7 до 10 лет, второй - для пионеров 10-14 лет", - рассказала Александра Гончарова.

Эту игру рекомендуется проводить в шестой школьный день. "Каждая команда будет состоять из 7 человек, включая капитана. Координировать каждую игру будет старший пионерский вожатый дружины либо организатор пионерского движения учебного заведения", - отметила председатель ЦС "БРПО".

Задания игры не требуют специальной подготовки и включают 5 основных точек. "К примеру, октябрятский квест включает квиз, точки "привальная", где необходимо разгадать ребус на тематику Великой Отечественной войны, "логическая", где для пионеров предусмотрены логические задания. На "солдатской" точке необходимо будет снарядить солдата и указать, в какую форму были одеты бойцы времен ВОВ, на точке "зеркальная" дать правильный ответ ребятам поможет зеркало. Для пионеров точно так же будут подготовлены свои точки и задания", - рассказала Александра Гончарова.

Перед уходом на летние каникулы пионерские дружины получат домашние задания. По итогам игры на уровне школьных дружин лучшие команды переходят на районный этап. Победители определятся в мае 2020 года во время республиканского финала в Минске.-0-