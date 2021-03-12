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Общество
12 марта 2021, 21:40

Пионеры поздравили Батальон белорусских орлят с 50-летием

Фото БРПО
Фото БРПО

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пионеры поздравили Батальон белорусских орлят с 50-летием. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе Белорусской республиканской пионерской организации.

Праздничное мероприятие прошло в средней школе №67 Минска, где участники военных действий представили экспозицию "Военные годы маленьких солдат", провели онлайн-встречу с представителями музеев Курска и Воронежа, ответили на вопросы школьников о тяжести военных будней. В завершении в честь членов Батальона белорусских орлят состоялся праздничный концерт.

Фото БРПО
Фото БРПО

С приветственным словом к собравшимся выступила председатель Центрального комитета БРПО Александра Гончарова. Она вручила приветственный адрес от пионеров страны, наградила благодарностями и памятными подарками почетных орлят. "Молодое поколение помнит и чтит подвиг дедов и прадедов, встречаясь с живыми носителями истории мы, пионеры, понимаем неоценимый вклад старшего поколения в мир и независимость современной Беларуси", - сказала она.

Заместитель председателя Минской городской организации ветеранов Филипп Высоцкий вручил всем детям войны почетные благодарности. А Василий Князев - начштаба Батальона белорусских орлят, сын полка - исполнил композицию "От героев былых времен", которая вызвала бурю эмоций у подрастающего поколения.

12 марта 1971 года за подписью Героя Советского Союза Виктора Ливенцева был опубликован приказ №1 об образовании Батальона белорусских орлят. Его комиссаром стала первый главный редактор "Зорьки" Анастасия Мазурова. В батальон зачислялись бывшие юные участники ВОВ: подпольщики, партизаны, сыны и дочери полков, юнги флотов (не старше 1927 года рождения), имеющие удостоверения участника войны.-0-

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