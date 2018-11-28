Пирштук предлагает ученым провести ревизию научных разработок

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси Болеслав Пирштук считает, что для выхода на новые перспективные рынки белорусским ученым необходимо провести своего рода ревизию научных разработок, отбросив все неперспективное. Такое мнение он высказал сегодня на Первом международном научно-техническом форуме по химическим технологиям и нефтегазопереработке "Нефтехимия-2018", передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы строим инновационную экономику. И понятно, что традиционными методами, с традиционными продуктами очень сложно конкурировать на рынке", - сказал Болеслав Пирштук. Сегодня он ознакомился с разработками, представленными в рамках форума на выставке инновационной продукции и научно-технических разработок ученых. "Есть разработки, однако, к сожалению, они пока не носят массовый промышленный характер. Как результат - мы очень много материалов завозим по импорту, на что вынуждены отвлекать валютные ресурсы, - констатировал заместитель председателя. - Лично я убежден, что нам надо шагать быстрее".

Руководством страны поставлена задача к 2025 году выйти на ВВП в $100 млрд. Это почти вдвое больше нынешнего уровня. Выполнить задачу, не имея инновационных разработок, считает зампредседателя Палаты представителей, просто невозможно. "Нужно искать новые формы, материалы и самое главное - новые рынки. Нужны экспортно ориентированные продукты", - отметил он.

При этом Болеслав Пирштук констатировал, что многие лабораторные материалы не доходят до производителя. "Поэтому, на мой взгляд, нам надо провести ревизию - все неперспективное отбросить, оставить только то, что востребовано сегодня на рынке. А для этого еще раз изучить рынок, изучить импортную составляющую, которая приходит в Беларусь, и обеспечить наших производителей как государственного сектора экономики, так и не государственного, качественными предложениями, которые могут быть реализованы в промышленных масштабах", - подчеркнул заместитель председателя.

Он добавил: "У нас есть претензии к разработчикам, в том числе к ученому сообществу: медленно, простые материалы". Кроме того, сегодня даже при наличии собственных исходных материалов не все способны произвести качественный продукт. "Конечно, все дело в технологиях - их надо знать, ими надо владеть, - предположил Болислав Пирштук. - Но рынок определяет довольно простые условия: цена и качество. Надо им соответствовать, тогда будет успех". -0-