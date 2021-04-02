Писатели Гомельской и Брянской областей провели телемост "На литературной волне"

2 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Межгосударственный телемост "На литературной волне" провели писатели Гомельской и Брянской областей в честь Дня единения народов Беларуси и России, сообщил БЕЛТА председатель Гомельского областного отделения ОО "Союз писателей Беларуси" Владимир Гаврилович.

С белорусской стороны на связь вышли представители Гомельского областного отделения ОО "Союз писателей Беларуси" и начинающие авторы - участники Школы молодого литератора, а с российской - представители Брянской областной общественной организации союза писателей России, молодые авторы, входящие в совет молодых литераторов областной писательской организации.

Председатель Гомельского областного отделения Союза писателей Беларуси Владимир Гаврилович поздравил брянских коллег с Днем единения народов Беларуси и России. Он поделился новостями о творческих акциях, форумах, литературных конкурсах и пригласил брянских авторов поучаствовать в них. Также презентовал очередной номер международного альманаха "Литера", который выходит на белорусском, русском и украинском языках. Сборник включает и произведения брянских поэтов и прозаиков.

Руководитель Брянской областной общественной писательской организации рассказал о многогранной литературной работе в своем регионе. Он также поприветствовал участников местного конкурса "Я пишу". В числе финалистов этого форума и гомельская поэтесса и прозаик, член Союза писателей Беларуси Алла Белькова. Присутствовала на онлайн-встрече также известная российская поэтесса и прозаик Людмила Ашеко - победитель этого конкурса. Вместе с коллегой Ольгой Шаблаковой она подарила участникам встречи свои новые стихи.

Телемост был наполнен музыкальными подарками и поэтическими знакомствами.

Учитывая эпидемиологическую обстановку, руководители писательских организаций приграничных областей договорились о проведении нескольких творческих онлайн-встреч в этом году. Обе стороны надеются на творческое общение во время общероссийского литературного праздника в честь Ф.И.Тютчева, а также фестивалей "Славянские литературные дожинки" и "На земле К.Туровского", которые состоятся на Полесье в сентябре.

Руководители областных писательских организаций поблагодарили Брянскую областную научную универсальную библиотеку им. Ф.И.Тютчева и Гомельскую областную универсальную библиотеку им. В.И.Ленина за возможность творческого общения в формате межгосударственного телемоста.-0-