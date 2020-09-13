Пискорский: в Беларуси на разных стадиях осуществлялись три основных вида поддержки беспорядков

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на разных стадиях осуществлялись три основных вида поддержки беспорядков, заявил в эфире СТВ политик, политолог, публицист (Польша) Матеуш Пискорский, сообщает БЕЛТА.

По его словам, ситуация в Беларуси управляется извне. "Я не думаю, что эта операция координируются именно из Варшавы. Скорее всего она является подрядчиком данного проекта. Варшава традиционно выполняет роль геополитического форпоста США в Восточной Европе и на постсоветском пространстве. Мы это видели в случае с другими странами постсоветского пространства, с Украиной несколько лет назад, раньше с Грузией. Так, что у Польши есть традиционная геополитическая роль, которая является частью осуществления тех планов и задач, которые приходят сюда из Вашингтона. Это никак не связано с самостоятельными решениями польских властей", - сказал Матеуш Пискорский.

Разного рода поддержка планов дестабилизации обстановки в Беларуси осуществляется не столько правительственными структурами Польши, а скорее неправительственными. "Это 3 основных вида поддержки на разных стадиях беспорядков в Беларуси после выборов. Первый вид поддержки - это то, что в Беларусь были отправлены инструкторы. Некоторые из них представляют группы, пользующиеся поддержкой разных фондов Сороса. Представители этих групп, находясь в Минске даже не стеснялись, разговаривая с польскими СМИ, рассказывать, что распределяют инструкции оппозиционерам и протестующим. Второй вид поддержки - то, что были определенные случаи, когда в Минск отправлялись боевики - граждане Польши, у которых был определенный опыт, в том числе в боевых действиях на востоке Украины. Они были, кстати, связаны с разными неонацистскими группировками в Польше и Украине", - отметил политолог.

Матеуш Пискорский подчеркнул, что самый опасный вид вмешательства во внутренние дела Беларуси через Telegram-каналы. "Думаю, что никто не сомневается, что за спиной у этого Telegram-канала не стоит один молодой человек - гражданин Беларуси, которому 22 года и который приехал в Польшу студентом. Там работала и продолжает работать довольно профессиональная группа пиарщиков, людей, у которых есть определенный опыт проведения информационных и дезинформационых операций. Так, что, естественно, есть определенные финансовые вложения. И думаю, что это самый опасный вид вмешательства во внутренние дела Беларуси", - заключил он.-0-