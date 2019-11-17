Письменных жалоб в ЦИК в основной день голосования пока не поступало

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Письменных жалоб в ЦИК в основной день голосования на выборах депутатов Палаты представителей пока не поступало. Об этом сегодня журналистам сообщила председатель Центризбиркома Лидия Ермошина, передает корреспондент БЕЛТА.
Обстановка на выборах спокойная. "Письменных жалоб за сегодняшний день о нарушении процедуры голосования в Центральную комиссию не поступало", - проинформировала Лидия Ермошина.
Звонки в ЦИК поступают, но самые серьезные претензии, которые высказывают люди, связаны с тем, что им не принесли приглашение прийти на избирательный участок.
От международных наблюдателей сегодня жалоб также не поступало.
Лидия Ермошина прокомментировала произошедшие ранее на избирательных участках провокации. "Они свидетельствуют не о незнании закона. Это полное отсутствие собственной внутренней культуры", - считает она.-0-