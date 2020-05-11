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11 мая 2020, 17:15

Письмо с фронта дошло до потомков погибшего героя через 75 лет

Этой удивительной истории могло и не быть, если бы не множество случайностей и неслучайная настойчивость потомков победителей, даже не долг, а потребность - помнить и хранить связь человеческих судеб. И понимание того, что Победа - общая для всех, ее не нужно делить.

Среди многочисленных поздравлений с 9 Мая в сети мне попалось фото похоронки времен Великой Отечественной войны и рассказ о необычной судьбе этого письма, которое немыслимым образом оказалось в стопке винтажных открыток на блошином рынке Минска - как осколок чьей-то судьбы, который до сих пор носит эхом по волнам лет. Послание было адресовано жене бойца Покровского Владимира Васильевича, писал его боевой товарищ Николай: "Аня, Ваш муж Владимир погиб смертью храбрых, так что, дорогая, писем ему больше не пиши. Ну, сильно не волнуйся, мы его похоронили и так что все дали слово еще больше мстить врагу за нашего лейтенанта. Ну, пока, будь здорова, сильно не волнуйся, что же делать. С товарищеским приветом Николай".

Это письмо в 2012 году попало в руки моей бывшей однокласснице Юле. Она любит периодически бывать на блошиных рынках, уже собрала небольшую коллекцию старых фотоаппаратов, предметов из синего стекла и открыток. "Как раз в то время я начала собирать винтажные открытки. Главное для меня - открытка должна быть с посланием, "живой", а не просто красивая картинка. Пожалуй, меня привлекают мгновения чей-то жизни. Мне интересно, как люди жили много лет назад, что друг другу писали, как выражали свои чувства. И хочется сберечь эти их мгновения, забрать из никому не нужной массы макулатуры, которая может просто оказаться на свалке, - рассказала Юля. - Так я и нашла это письмо среди стопок открыток. Как оно меня поразило, не смогу описать! Казалось, оно жгло мне руки. Я никогда не держала такие письма, видела их только в учебнике по истории или в музее. И сам текст письма впечатлил своим стилем. Здесь и трагизм ситуации, и свидетельство славной службы и подвига лейтенанта, и товарищеская верность, и простодушное искреннее утешение".

Даже продавца удивило желание девушки взять это письмо. Она и сама толком не отдавала себе отчета, зачем оно ей. "Просто понимала, что похоронка не должна валяться среди хлама, ей не место там. Первый год я его хранила, иногда доставала и перечитывала. Мысль о том, что можно найти родственников, казалась неосуществимой. Тогда не было такой большой базы в интернете. Но также понимала, что хранить у себя я не имею права, так как это часть народной памяти, большого общего подвига наших предков", - поделилась своей дилеммой Юля. Сначала она подумывала передать письмо в музей, начала искать варианты. Но параллельно искала в немногочисленных доступных базах информацию о Владимире Покровском. Четыре года назад выкладывала историю в свои соцсети, но никто не откликнулся.

"Год назад снова начала искать информацию по этому бойцу, ведь онлайн-базы постоянно пополняются. И информация появилась. На сайте https://veterani.1tv.ru/ историю своего дедушки выложила Надежда Макарова", - рассказала девушка. Оказалось, что Покровский Владимир Васильевич родился в 1913 году в Донецке. Работал на заводе в Казани, был счастливым семьянином: в 1940 году в семье родилась дочка Наталья. "Когда началась война, у дедушки была бронь, но, несмотря на это, в 1942 году он уходит на фронт, считая своим долгом защищать свою Родину и семью, - написала на сайте его внучка. - Воевал танкистом. Прошел Россию, Польшу, Германию. 18 апреля 1945 года его жизнь оборвалась. Закончился бой, казалось, ничего не предвещало беды. Выйдя из танка после боя, Владимир Васильевич не заметил на березе "кукушку" (немецкого снайпера) и был застрелен. Пройдя всю войну, он не дожил до Победы всего 21 день. Похоронен он в Германии, в деревне Хенке-Блойшдорф".

Юля запросила у администраторов сайта контакты и практически год спустя, в апреле 2020 года получила ответ с данными. "Все происходящее казалось чудом. Мы созвонились, и письмо было отправлено семье второй раз, спустя 75 лет. Символично - накануне юбилея Великой Победы. Как оказалось, семья бережно хранит память своего героя и историю своего рода, много писем Владимира Васильевича было передано в музей. Подвиг этого бойца - это часть истории всего народа", - отметила девушка.

Для семьи Покровских письмо стало настоящим подарком - родовую летопись здесь тщательно хранят и чтут. Каждый год 18 апреля многочисленные потомки героя стараются помолиться о нем в церкви, а 9 мая обязательно присутствуют на митинге, посвященном Дню Победы, возлагают цветы к памятнику танкистам, участвуют в шествии "Бессмертный полк". "Мои дедушка с бабушкой познакомились в детском оздоровительном лагере под Казанью. Бабушка работала там врачом, а дедушка был директором лагеря и по совместительству - физруком. Познакомились, подружились, расписались. В июле 1940 года у них родилась дочь Наталья (моя мама), а в 1942 году дедушка уходит на фронт. В то время семья Покровских ждала прибавления. В июле 1943 года рождается сын Владимир. В 1944 году бабушка направляется по распределению в рабочий поселок Бавлы (Татарская АССР) работать врачом и руководить медсанчастью. Однажды дедушке посчастливилось выбить командировку в Бавлы, его отправили за пишущей машинкой. И тогда он впервые увидел своего сына, привез детям целый чемодан конфет, несмотря на то что дети еще были малы. Дедушка любил жизнь, любил детей, увлекался рыбалкой и охотой. По словам моей бабушки, он умел делать все, любое дело спорилось в его руках. С фронта приходили письма... Часть их хранится в семье, у меня и у дяди, а часть писем и похоронка - в нашем городском музее (их передала моя бабушка еще при жизни)", - поделилась историей героя его внучка.

Теперь в семейной коллекции пополнение благодаря Юле, которой Надежда Макарова безмерно признательна: "Такой подарок, да еще к такому дню! До сих пор нет слов! Спасибо за ее желание и настойчивость найти семью адресата".

Судьбу человека часто сравнивают с нитью. Вторая мировая война связала судьбы миллионов людей, представителей разных народов в такой клубок, что невозможно изъять какую-то нить - часть истории - не нарушив образовавшихся узлов и переплетений. Потяни, порви неосторожно - и тебе, кто знает, это может потом откликнуться. А общая память связывает, не разъединяет - даже незнакомых людей, даже через десятилетия. Как клятва никогда больше не пускать беду в нашу мирную жизнь.

Екатерина КНЯЗЕВА,

БЕЛТА.-0-

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