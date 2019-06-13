Питьевой режим и защита от перегрева в офисе и на улице - заботы нанимателя в жару

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Санитарно-эпидемиологическая служба Минска напоминает, что показатели микроклимата на рабочих местах в офисах регламентируются санитарными нормами и правилами "Требования к микроклимату рабочих мест в производственных и офисных помещениях", утвержденными постановлением Министерства здравоохранения от 30 апреля 2013 года №33, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт санэпидслужбы.

Оптимальный микроклимат на рабочих местах должен поддерживаться соответственно времени года и характеристике выполняемых работ (энергозатратам).

Важно не превышать допустимые значения параметров микроклимата в производственных и офисных помещениях, работа в которых связана с нервно-эмоциональным напряжением работника, например на рабочих местах программистов, бухгалтеров.

Как правило, для офисных работников повышенная или пониженная температура воздуха - нетипичное явление, так как не является производственно обусловленным, а вызвана неблагоприятной погодой. В таких случаях работодатели должны организовать рациональный режим труда и отдыха, оборудовать помещения системами кондиционирования воздуха. Питьевая вода должна быть в достаточном количестве. Следует помнить, что с потом из организма уходит не только вода, но и соли, микроэлементы. Восполнять их лучше, потребляя минеральную щелочную воду, кисломолочные и витаминизированные напитки, соки.

Строители, дорожные рабочие, лесозаготовители и работники некоторых других профессий вынуждены трудиться на открытом воздухе при неблагоприятных метеорологических условиях. Так как в летний период повышается риск перегрева, в обязательном порядке должны выполняться защитные мероприятия. Это организация рациональных режимов труда и отдыха, питьевого режима, обеспечение работников средствами индивидуальной защиты, оборудование комнат отдыха.-0-

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