Пять абитуриентов удалены в первый день сдачи ЦТ по математике

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пять абитуриентов удалены в первый день сдачи централизованного тестирования по математике, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк.

Наиболее частым нарушением со стороны абитуриентов является пронос в аудиторию мобильного телефона. Директор РИКЗ напомнил, что абитуриент может быть также удален за использование других средств связи, устройств, передающих, принимающих и хранящих информацию. Исключение сделано только для калькулятора и только на ЦТ по физике и химии. Кроме того, во время тестирования запрещено меняться местами, экзаменационными материалами, фальсифицировать данные в области регистрации бланка ответов, просить о помощи других людей для выполнения тестовых заданий.

"В первый день сдачи на ЦТ по математике не явились 3,8% абитуриентов. Не пришли по медицинским и иным причинам пять человек", - рассказал Юрий Миксюк. Второй день сдачи ЦТ по математике пройдет 2 июля. Традиционно испытание начнется в 11.00.

Как сообщалось, ЦТ по биологии пройдет 4 июля, по иностранному языку - 6 июля, химии - 8 июля, физике - 10 июля, истории Беларуси - 12 июля, географии - 14 июля, всемирной истории (Новейшее время) - 16 июля.

Всего на ЦТ в Беларуси зарегистрировались более 64 тыс. абитуриентов.-0-