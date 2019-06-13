Пять абитуриентов удалили с ЦТ по русскому языку за мобильные телефоны

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пять абитуриентов удалили с ЦТ по русскому языку. Они лишились возможности сдавать экзамен из-за того, что использовали во время тестирования мобильные телефоны. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк.

По словам Юрия Миксюка, в целом ЦТ по русскому языку прошло штатно, однако не обошлось без удаления абитуриентов. "Удаленных пять человек, все - за мобильный телефон. Еще два человека не прошли ЦТ по медицинским показаниям", - отметил он.

Зарегистрировались на ЦТ по русскому языку почти 63 тыс. человек, на экзамен не пришло около 3% абитуриентов.

В РИКЗ напомнили, что в аудиторию, где проходит тестирование, нельзя приносить телефоны и другие передающие, принимающие и хранящие информацию устройства. Исключение сделано только для калькулятора и только на ЦТ по физике и химии. Кроме того, на ЦТ нельзя меняться местами, экзаменационными материалами, просить о помощи других людей для выполнения тестовых заданий.

Следующее ЦТ, по обществоведению, пройдет 15 июня. Всего на централизованное тестирование в Беларуси зарегистрировались почти 76,9 тыс. человек. Они будут сдавать 258,3 тыс. тестов по учебным предметам.-0-