Пять дипломов международного научного конкурса завоевали представители университета МЧС

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пятью дипломами международного конкурса на лучшую научно-исследовательскую работу среди курсантов и слушателей отмечены научные работы курсантов и слушателей Университета гражданской защиты МЧС Беларуси. Конкурс прошел в Кокшетауском техническом институте МЧС Казахстана и был посвящен 30-летию независимости страны. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель Университета гражданской защиты МЧС Андрей Садовский.

По направлению "Обучение и пропаганда в области гражданской защиты" дипломом первой степени отмечена работа Евгения Кулаго, магистранта факультета подготовки руководящих кадров УГЗ. Работа посвящена исследованию эффективности администрирования социальных сетей МЧС Беларуси. Научный руководитель победителя - доцент кафедры организации службы, надзора и правового обеспечения университета МЧС кандидат филологических наук Любовь Луц.

Стоит отметить, что это не первая победа Евгения Кулаго. Так, в марте 2021 года его работа стала победителем заочной всероссийской научно-практической конференции "Результаты современных научных исследований и разработок".

Дипломами второй и третьей степеней по направлению "Обучение и пропаганда в области гражданской защиты" отмечены работы будущих спасателей из университета МЧС Алексея Гурина и Никиты Радькова.

Свою работу Алексей Гурин посвятил использованию физических упражнений специальной направленности для подготовки будущих спасателей к профессиональной деятельности. Его научный руководитель - доцент кафедры физической подготовки и спорта УГЗ кандидат педагогических наук, доцент Евгений Чумила.

Работа Никиты Радькова посвящена разработке мобильного приложения для повышения результативности тушения лесных пожаров. Его научным руководителем выступила доцент кафедры естественных наук УГЗ кандидат физико-математических наук, доцент Наталья Шамукова.

Кроме того, курсанты МЧС Алексей Гудков и Владислав Ракович стали обладателями дипломов второй степени по направлениям "Пожарная и промышленная безопасность" и "Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций".

Работа Алексея Гудкова посвящена промышленной безопасности в условиях цифровой трансформации. Его научным руководителем выступила так же доцент Наталья Шамукова.

Научная работа Владислава Раковича посвящена воспитанию культуры безопасности жизнедеятельности в младшем школьном возрасте. Его научный руководитель - доцент кафедры гуманитарных наук УГЗ кандидат исторических наук, доцент Виктор Карпиевич.

Цель конкурса - развитие фундаментальных и прикладных исследований по приоритетным направлениям развития науки, а также выявление талантливых курсантов и студентов, развитие их творческих способностей.-0-

Фото МЧС