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11 января 2022, 10:31

Пять иностранных телепрограмм прекратили вещание в Беларуси

Фото из архива
Фото из архива

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пять иностранных телепрограмм прекратили вещание в Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве информации.

"Иностранные телепрограммы Ultra 4K Extreme, "Телеканал "Деда Мороза", Bridge TV Classic, Bridge TV Dance и "Твой дом - твоими руками" исключены из списка разрешенных к распространению на территории Республики Беларусь в связи с истечением срока действия ранее выданных Министерством информации разрешений на вещание на территории Беларуси. За получением новых разрешений на распространение указанных телепрограмм уполномоченные на то лица в Мининформ не обращались", - сказали в ведомстве.-0-

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