Пять команд БГУ выступят в полуфинале ЧМ по программированию среди студентов

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пять команд факультета прикладной математики и информатики БГУ выступят в полуфинале командного чемпионата мира по программированию среди студентов. Это стало возможным благодаря победе в четвертьфинальном поединке, который завершился 14 ноября в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

"Лучший результат показала сборная БГУ в составе третьекурсника Александра Керножицкого, магистрантов Дениса Кима и Ивана Лукьянова. Ребята решили за пять часов 10 задач. Второй в официальном зачете стала команда БГУ, представленная первокурсником Антоном Керножицким, второкурсником Даниилом Денгалевым и Никитой Кондибором. Третий результат - у студентов БГУИР", - рассказали в пресс-службе.

Всего по итогам четвертьфинала отобраны 15 лучших команд, которые представят регион в полуфинале соревнования - чемпионате Северной Евразии. Среди них пять из БГУ, четыре сборные БГУИР, по две от ГрГУ им. Я.Купалы и Латвийского университета, по одной - из ГГУ им. Ф.Скорины и Балтийского Федерального университета им. И.Канта.

В вузе напомнили, что участниками отборочного этапа соревнований в Минске были 70 студенческих команд из 17 университетов Беларуси, Латвии, Литвы и Калининградской области России. Из них 10 сборных выступили за БГУ. В четвертьфинале студентам предлагалось решить 12 алгоритмических задач за 5 часов. Победа присуждалась сборной, решившей большее количество задач за наименьшее время. Полуфинал пройдет в декабре нынешнего года в Санкт-Петербурге. Финал чемпионата проведут осенью 2021 года.

Чемпионат мира по программированию среди студентов - крупнейшее международное соревнование молодежной элиты мирового программирования. Он проводится с 1977 года международной организацией ACM в три этапа: четвертьфинал, полуфинал и финал.

Белорусские команды начали свое участие в чемпионате мира по программированию среди студентов с 1995 года. За всю историю участия в копилке БГУ золотая медаль (2004, Чехия), бронза (2008, Канада) и две серебряные награды (2012, Польша и 2013, Россия). При этом команда БГУ постоянно участвует в финальных выступлениях.-0-