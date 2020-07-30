Пять медалей завоевали белорусские школьники на Менделеевской олимпиаде по химии

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пять медалей завоевали белорусские школьники на 54-й международной Менделеевской олимпиаде по химии. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства образования.

У выпускников Лицея БГУ в копилке три медали. Золотым призером стала Анастасия Шаляпина, серебряную медаль завоевал Егор Василевский, а бронзовую - Матвей Кислюк. Серебряными призерами также стали выпускники: гимназии №10 Молодечно - Матвей Новоселов и гимназии №1 Витебска - Андрей Крисанов.

В этом году олимпиада проводилась в дистанционном формате. Из-за особенностей турнира юным химикам предлагалось пройти только два теоретических тура. Они включали задачи из области неорганической, органической, аналитической и физической химии, а также науки о живом. Ранее формат состязания предполагал выполнение практических заданий.

В состязании приняли участие 130 школьников из 27 стран. Всего было разыграно 39 бронзовых, 26 серебряных и 13 золотых медалей. Абсолютным победителем признан Илья Чайка - одиннадцатиклассник из Магнитогорска (Россия), которого наградили премией имени академика Валерия Лунина, учрежденной организаторами впервые в нынешнем году. В 2021 году состязание планируется проводить в обычном режиме в Будапеште (Венгрия).

Международная Менделеевская олимпиада школьников по химии проводится ежегодно и является преемницей Всесоюзной химической олимпиады, продолжая ее нумерацию. Свое название олимпиада получила в честь великого русского химика Дмитрия Менделеева. С 2004 года в Менделеевских олимпиадах, кроме школьников стран СНГ и Балтии, начали принимать участие команды Болгарии, Македонии и Румынии, с 2012-го - Венгрия, Турция и Саудовская Аравия. В 2016 году впервые в олимпиаде участвовали команды Израиля, Монголии и Нигерии. В 2019-м к состязанию присоединились Австрия, Ирак, Иран, Китай, Словакия, Сирия и Чехия. В состав оргкомитета и методической комиссии олимпиады входят профессора и преподаватели ведущих вузов, а также учителя химии общеобразовательных школ стран-участниц.-0-