Пять представителей Беларуси выдвинуты на межгосударственную премию "Звезды Содружества"

9 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Восемь стран выдвинули соискателей главной гуманитарной премии СНГ "Звезды Содружества" в 2020 году, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств - участников СНГ.

"Премия ежегодно присуждается представителям государств Содружества за наиболее значимые успехи в сфере гуманитарной деятельности, соответствующие уровню мировых достижений и способствующие развитию как каждой из стран - участниц СНГ, так и Содружества в целом, - напомнили в фонде. - На этот раз на высокую награду претендуют 17 номинантов, среди них писатели и артисты, ученые и педагоги, физики, историки, химики и врачи. Самый большой список претендентов - 5 человек - представила Беларусь. Из шорт-листа номинантов жюри, в состав которого войдут представители всех стран СНГ, выберет лауреатов - по одному от каждой страны".

От Беларуси соискателями премии "Звезды Содружества" в этом году стали народный артист СССР актер Национального академического театра им. Янки Купалы Геннадий Овсянников, директор республиканского центра кардиологии академик Национальной академии наук Александр Мрочек, а также авторский коллектив в составе генерального директора Объединенного института проблем информатики Александра Тузикова, директора предприятия "Геоинформационные системы" Сергея Золотого и заведующего отделом Института проблем информатики Сергея Кореняко.

Премия "Звезды Содружества" учреждена Советом по гуманитарному сотрудничеству государств СНГ и Межгосударственным фондом гуманитарного сотрудничества государств - участников СНГ. Она вручается по трем номинациям: за достижения в области науки и образования, культуры и искусства, а также в гуманитарной деятельности. Премия состоит из денежного вознаграждения в размере 2 млн российских рублей, диплома, почетного знака лауреата и удостоверения к нему. В каждой из трех номинаций присуждается до трех премий.

Премию "Звезды Содружества" впервые вручили в 2010 году. Тогда в числе ее лауреатов оказался коллектив научных сотрудников Объединенного института проблем информатики Национальной академии наук. В 2011 году премией были отмечены композитор Игорь Лученок и сотрудники национального детского образовательно-оздоровительного центра "Зубренок". В 2012 году лауреатом стал художественный руководитель ансамбля "Сябры" Анатолий Ярмоленко. В 2013 году награду получил писатель Николай Чергинец, в 2014-м - занимавший тогда пост директора, главного редактора издательского дома "Звязда" Александр Карлюкевич и первый заместитель директора этого издательского дома, главный редактор журнала "Неман" Александр Бадак, в 2015-м - артист Ростислав Янковский, в 2016-м - авторский коллектив Центрального ботанического сада. В 2019 году лауреатом премии стала четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева. В прошлом году награды удостоен коллектив белорусских ученых, сделавших научные разработки в сфере металлургии.

Планируется, что новым лауреатам премии вручат на форуме творческой и научной интеллигенции СНГ, который в этом году должен состояться в Узбекистане.-0-