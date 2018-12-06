Пятьдесят лучших предприятий стали лидерами потребительского рынка

Церемония вручения республиканской премии "Лидер потребительского рынка" состоялась 5 декабря в минском "Президент-Отеле".

Лауреатами премии "Лидер потребительского рынка - 2018" стали 50 лучших белорусских предприятий. Организаторы премии отметили наиболее качественные товары и услуги, представленные на отечественном рынке. Руководителей и собственников компаний поощрили дипломами "Лидер бизнеса" и "Лидер управления".

Престижную награду получили флагманы белорусской экономики. В их числе: СП ОАО "Брестгазоаппарат", СП ОАО "Спартак", ОДО "Фирма АВС", ОАО "Витебский МЭЗ", филиал "Боримак" УП "Борисовский комбинат хлебопродуктов" ОАО "Минскоблхлебопродукт", СООО "БЕЛСЫР", СОАО "Коммунарка", ООО "Баренцево", ОАО "Табаквинторг", ОАО "Купалинка" (г.Солигорск), филиал "Минский хладокомбинат №1" КУП "торговый центр "Радзивилловский", УП "Борисовский комбинат хлебопродуктов" ОАО "Минскоблхлебопродукт", ООО "Мясокомбинат Славянский", ОАО "Рогозницкий крахмальный завод", ОАО "Барановичский молочный комбинат", ОАО "Слуцкий мясокомбинат", СП "Камако плюс" ООО, ЗАО "Калинка", ООО "ОкнаХом", ОАО "Березовский мясоконсервный комбинат", ОАО "Тепличный комбинат "Берестье", ОАО "Молочные горки", ЗАО "Агрокомбинат "Заря", УП "Бумажная фабрика" Гознака, учреждение "Республиканский центр олимпийской подготовки по фристайлу", сеть дискаунтеров "Остров чистоты", образовательный центр "Лидер", ОСП "Вино-водочный завод "Колос" ОАО "Дорорс", ОАО "Калинковичский мясокомбинат", ОАО "Красный Мозырянин", ООО "ЭльПорта", ООО "ФлэксиПРО" и другие предприятия по производству товаров народного потребления, продуктов питания и оказанию услуг.

"Наша задача - поддержать отечественного производителя товаров и услуг, помочь ему продать свою продукцию, - заявил председатель оргкомитета премии, глава Ассоциации малого и среднего предпринимательства Сергей Балыкин. - Можно сколько угодно говорить о новой экономике, но в основе всего лежит производство, и именно оно является тем фундаментом, на котором стоит экономическое благополучие".

Лауреаты премии получат право обозначать свои товары специальным знаком "Лидер - 2018", который представляет собой ромб красного цвета, стилизованный под элементы белорусского орнамента. Использование в знаке народной символики позволяет визуально подчеркнуть белорусское происхождение товара, ставшего на основных рынках нашей страны синонимом качественного продукта.

Ежегодная республиканская премия "Лидер потребительского рынка" учреждена группой компаний "Медиа Партнер", успешно работающей в Республике Беларусь более десяти лет, при поддержке Ассоциации малого и среднего предпринимательства, бизнес-ассоциаций, СМИ.

В 2018 году премия вручена в четвертый раз. За время ее существования лауреатами премии стали более 100 белорусских предприятий. Многие обладатели премии были удостоены ее не один раз, и это свидетельствует о стабильно высоком качестве их товаров и услуг.

Оргкомитет премии ставит перед собой задачу привлечь внимание потребителей к продукции отечественных производителей, поставщиков товаров и услуг.

Лауреаты премии определяются Экспертным советом, состоящим из ведущих представителей бизнес-сообществ, органов государственной власти, масс-медиа и науки.

Генеральный информационный партнер - радио "Мир".

Генеральный печатный партнер - типография "Акварель принт".

Информационные партнеры:

"БелВнешРеклама", Бизнес-союз предпринимателей и нанимателей имени профессора М.С.Кунявского, Ассоциация организаций оптовой торговли, журнал "Генеральный директор", журнал "Маркетинг: идеи и технологии", журнал "Директор".

Дополнительную информацию о мероприятии можно получить на сайтах www.mybest.by и www.lpr.by, а также по телефонам:

+375-17-282-53-62, +375-44-753-20-33.

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