Пятый том истории белорусской государственности выйдет в начале 2020 года

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пятый том уникального научного издания об истории белорусской государственности выйдет в начале 2020 года. Об этом сообщил сегодня журналистам директор Института истории Национальной академии наук Беларуси Вячеслав Данилович во время IV Международного конгресса историков "Историческая наука Беларуси: личности, концепции, достижения (к 90-летию Института истории НАН Беларуси)", передает корреспондент БЕЛТА.

"Наше самое большое достижение к 90-летию института - подготовка пятитомной истории белорусской государственности. Четыре тома уже вышли из печати. Они охватывают период от древности, заселения территории Беларуси до послевоенного восстановления после Великой Отечественной и Второй мировой войн. Практически завершена подготовка пятого тома. В ближайшее время мы его отдаем в издательство и надеемся, что в начале следующего года он увидит свет", - сказал Вячеслав Данилович.

В первом томе белорусские ученые проанализировали процессы первоначального заселения территории Беларуси, оформления первых протогосударственных образований (племенных княжений), рассмотрели первые исторические формы белорусской государственности (Полоцкое и Туровское княжества, Киевская Русь, Великое княжество Литовское, Речь Посполитая). На обширной историографической базе и на основе источников показаны особенности положения белорусских земель в ВКЛ и Речи Посполитой, борьба политической элиты белорусского этноса за государственный суверенитет в XVI-XVIII веках. Второй том посвящен периоду, когда белорусские земли входили в состав Российской империи (конец XVIII - начало XX века). В третьей книге отражена история белорусской государственности в 1917-1939 годах, в четвертой - период Второй мировой и Великой Отечественной войн и послевоенного восстановления. Пятый том расскажет о событиях с 1954 года до современности.

Международный конгресс историков Беларуси проходит в Минске 17-18 октября. Обсуждаются исследования в области белорусской археологии, истории государственности, а также в области всемирной истории. Темами для рассмотрения стали белорусские земли в эпоху Средневековья, Нового и Новейшего времени, Беларусь в войнах и военных конфликтах. В конференции принимают участие представители академической и вузовской науки Беларуси и зарубежья, общественные деятели. Организаторы конгресса - Отделение гуманитарных наук и искусств НАН Беларуси и Институт истории НАН.-0-