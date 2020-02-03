3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. План государственной стандартизации на 2020 год утвержден в Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Госстандарта.

В этом году предусмотрены работы по 565 темам. Среди них - разработка 5 изменений к техническим регламентам Таможенного союза на парфюмерно-косметическую продукцию, упаковку, машины и оборудование, смазочные материалы.

Для различных отраслей экономики будет разработано 455 государственных стандартов (СТБ и ГОСТ) и изменений к ним. Из них 320 будут гармонизированы с международными и европейскими стандартами. Планируется также разработка, пересмотр и внесение изменений в 43 организационно-методических и общетехнических стандарта. Специалисты проведут проверку научно-технического уровня 62 государственных стандартов.

В новых стандартах учтут достижения науки, новые ресурсо- и энергосберегающие, экологичные, прогрессивные технологии. Так, более 70 стандартов расширят нормативную базу для соблюдения требований технических регламентов Таможенного союза по безопасности низковольтного оборудования, парфюмерно-косметической продукции, молока и молочной продукции, нефти, а также по электромагнитной совместимости технических средств, ограничению применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники.-0-