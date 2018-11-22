План обороны Беларуси на очередной пятилетний период будет полностью переработан

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Военные и работники госрганов полностью переработают план обороны Беларуси на очередной пятилетний период. Такая информация размещена на сайте Министерства обороны, сообщает БЕЛТА.

Итоги подготовки Вооруженных Сил по предназначению в 2017/2018 учебном году подвели 20 ноября в Генеральном штабе.

"Органам военного управления совместно с государственными органами предстоит полная переработка плана обороны Беларуси на очередной пятилетний период. Предстоит также объемная работа по подготовке и проведению с вооруженными силами России совместного оперативного учения "Щит Союза - 2019", - отметили в Минобороны. - Приоритетом останется поддержание на высоком уровне боевой и мобилизационной готовности всех воинских формирований".

Белорусские военнослужащие будут активно участвовать в реализации важной государственной задачи, связанной с празднованием 75-й годовщины освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Будет решаться ряд задач по обеспечению военной безопасности во время проведения II Европейских игр.

Давая оценку управленческой деятельности должностных лиц штабов всех уровней, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил - первый заместитель министра обороны Олег Белоконев отметил, что Генштабом в завершившемся учебном году обеспечено решение всех принципиально важных задач.

С хорошим качеством решена задача военного планирования. Своевременно уточнены планирующие документы подготовки государства к обороне и применению войск. Доказала свою эффективность и созданная система поддержания боевой и мобилизационной готовности Вооруженных Сил. Об этом свидетельствуют положительные результаты проведенных проверок, в том числе по поручению главы государства.

Качественно и с учетом приоритетных направлений решены задачи строительства и развития Вооруженных Сил. В рамках оптимизации боевого состава и численности войск проведено поэтапное наращивание боевой компоненты на уровне соединений. Увеличен состав сил немедленного реагирования, благодаря чему возросли возможности ВС по действиям в различных кризисных ситуациях. В интересах наращивания системы противовоздушной обороны и защиты строящейся атомной электростанции в районе Островца сформирован зенитный ракетный полк ВВС и войск ПВО.

В течение года проведено около 80 мероприятий оперативной подготовки. Основные из них - тренировки и учения различного уровня. Качественно было подготовлено и проведено командно-штабное учение Вооруженных Сил. Проведенные мероприятия продемонстрировали возросший уровень слаженности органов управления всех степеней и полевой выучки войск.

Оценены и результаты военно-деловой игры с участием госорганов, где рассматривались значимые вопросы подготовки государства к обороне. В целом деятельность Генерального штаба Вооруженных Сил и штабов всех уровней оценена как результативная.

Органам военного управления были поставлены задачи и уточнены направления деятельности на следующий учебный год. Определяя задачи, Олег Белоконев отметил, что год будет непростым, прежде всего по количеству и масштабу спланированных мероприятий.-0-